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Çat Kapı Aşk filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Çat Kapı Aşk ne zaman çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 23:08 | Son Güncelleme

Çat Kapı Aşk isimli romantik komedi türündeki Türk filmi bu akşam Fox TV'de yayınlanıyor. 2019 yılında çekilen Çat Kapı Aşk'ta filminde kimler oynuyor ve filmin konusu nedir? İşte Çat Kapı Aşk filmi hakkında bilgiler.

Çat Kapı Aşk filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Çat Kapı Aşk ne zaman çekildi?

Erhan Baytimur'un yönettiği Çat Kapı Aşk, hayatının aşkının bir gün gelip kendisini bulacağına inanan Su ile hayatı boyunca herkesten gizlemeye çalıştığı rahatsızlığına engel olamayan, bu yüzden yaşadığı sorunlardan kaçmaya çalışan Aras'ın yaşadıklarını anlatıyor.

ÇAT KAPI AŞK FİLMİ KONUSU

Su, hayatının aşkının bir gün mutlaka kendisini bulacağına inanan hayalperest bir kadındır. Aras ise herkesten gizlemeye çalıştığı rahatsızlığından muzdarip olan genç bir avukattır. Bir gün Su, Aras ile yolda çarpışınca onun hayatının aşkı olabileceğini düşünür. Hayatının aşkının o olup olmadığına dair bir işaret bekleyen Su, çok geçmeden bir mucize ile karşılaşır. Alt katına taşınan ve kendisinden gürültü yaptığı için şikayetçi olan komşusunu daha görmeden sinir olan Su, komşusunun Aras olduğunu öğrenmesiyle büyük bir şok yaşar. Beklenen aşk bacayı sardığındaysa Aras ve Su kendisini masalsı bir hikayenin içerisinde bulur.

ÇAT KAPI AŞK OYUNCU KADROSU

Müge Boz – Su

Jess Molho – Aras

Nergis Kumbasar – Ayten

Elmaddin Jafarov – Neriman

Ibrahim Selim – Psikolog

Ipek Bagriacik – Hande

Duygu Çetinkaya – Berna

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