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Çat kapı gelen misafir için can kurtaran tavada poğaça tarifi

24.02.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yediden yetmişe herkesin severek yediği, misafir ağırlamaların olmazsa olmazı yumuşacık poğaçalar. Peynirli, kıymalı, sade çeşitleriyle herkesin yemeye doyamadığı poğaçaların fırın kullanılmadan kolayca yapıldığını biliyor muydunuz? Anne poğaçalarını aratmayan kısa sürede kolayca hazırlayabileceğiniz tavada poğaça tarifini sizlerle paylaşacağız.

Çat kapı gelen misafir için can kurtaran tavada poğaça tarifi

Lezzeti ve yumuşaklığıyla sizi şaşırtacak tavada poğaça tarifi aniden gelen misafirleriniz, okuldan yeni gelen çocuklarınız için kurtarıcı olacak. Mayalamaya ihtiyaç duymadan kolayca hazırlanabilen bu poğaça tarifi vazgeçilmez tariflerinizden biri olacak. Fırın kullanmadan, tavada pişirilmesi de özellikle öğrenci evlerinde kurtarıcı olacak. Kısa süre içinde hazırlanması ve pişmesiyle oldukça pratik ve lezzetli olan bu tarifi kolayca evlerinizde yapabilirsiniz.

TAVADA PİŞEN POĞAÇA TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 adet yumurta

  • 1 tatlı kaşığı sirke

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

  • Yarım paket kabartma tozu

  • Tuz

  • 1 çay bardağı beyaz peynir ya da kaşar peyniri

  • İsteğe göre yarım demet maydanoz ya da dereotu

  • Yaklaşık 2 su bardağı un (Yumuşak bir hamur elde edilene kadar göz kararı eklenebilir.)

HAZIRLANIŞI

  • Poğaçayı hazırlarken un ve kabartma tozu hariç geri kalan malzemeleri bir kapta güzelce karıştırın.

  • Un ve kabartma tozunu yavaşça karışıma ekleyerek hamur yumuşak bir kıvam alana kadar yoğurmaya devam edin.

  • Unu ve kabartma tozunu süzgeçle eleyerek karışımın içine eklerseniz poğaçanın daha da kabaracağını unutmayın.

  • Hamuru tezgahın üzerine alarak beş dakika daha yoğurmaya devam edin.

  • Elinize yapışmayacak kıvama geldiği zaman 8 eşit parçaya ayırın ve hamur bezelerini güzelce yuvarlayın.

  • Yapışmaz tavayı hafifçe yağlayın ve yuvarladığınız bezeleri incelterek tavaya yerleştirin.

  • Hamur bezelerini birbirine yapıştırmadan 20 dakika boyunca dinlenmeye bırakın.

  • İyice dinlenen hamuru tavada ocağın altı en kısıkta olacak şekilde pişirmeye başlayın.

  • Tavanın kapağını kapatarak kısık ateşte 10 dakika pişirin.

  • Kontrollü bir şekilde poğaçaların altı pişirince diğer tarafını çevirerek kısık ateşte pişirmeye devam edin.

  • Klasik poğaçaya göre çok daha ince bir forma sahip oldukları için çabuk pişecekler.

  • Pişme süresince tavanın kapağını çok fazla açmamaya özen gösterin.

  • Dilerseniz verdiğimiz ölçüleri iki katına çıkararak yaptığınız poğaçaları buzluğa atıp uzun süre saklayabilirsiniz.

  • İstediğiniz zaman buzluktan çıkaracağınız poğaçaları ısıtarak tüketebilirsiniz.


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