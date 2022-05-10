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Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın: Üç malzemeli kurabiye tarifi

10.05.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şipşak hızında mükemmel kurabiyeler için sadece 3 malzemeye ihtiyacınız var. Dertli arkadaşınızın yüzünü güldürmek istediğinde, komşunuz beklemediğiniz anda geldiğinde ya da çat kapı misafirlere 3 malzemeli kurabiye tarifi ile asıl sürprizi siz yapın. Kolları sıvayın ve beş dakikada neler yapabildiğinizi hemen gösterin.

3 malzemeli kurabiye tarifi ile hem ne kadar pratik hem de ne kadar becerikli olduğunuzu gözler önüne serebilirsiniz. Dikkat bir şekilde kullanacağınız ve neredeyse her evde bulunan 3 malzemeyle tahmin bile edemeyeceğiniz mükemmellikte kurabiyeler yapabilirsiniz. 3 malzemeli kurabiye tarifi için ihtiyacınız olanlar; tereyağı, pudra şekeri ve un.

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ÜÇ MALZEMELİ KURABİYE TARİFİ

  • 125 gram tereyağı
  • 4 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1,5 su bardağı un

ÜÇ MALZEMELİ KURABİYE YAPILIŞI

  • Tereyağı, pudra şekeri ve elenmiş unu derin bir karıştırma kabına alın.
  • Azar azar ilave ettiğiniz un yardımıyla ele yapışmayan bir kıvam alana kadar karıştırın.
  • Küçük parçalara böldüğünüz kurabiye hamurlarına avuç içinizde yuvarlayarak şekil verin.
  • Yağlı kağıt serili bir fırın tepsisi üzerine aralıklı olarak dizdiğiniz kurabiyeleri, önceden ısıtılmış 160 derece fırında 18-20 dakika kadar pişirin.
  • Mümkünse bir ızgara teli üzerinde oda sıcaklığında beklettikten sonra servis edin.

ÜÇ MALZEMELİ KURABİYE PÜF NOKTASI

Kullanmış olduğunuz malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin.


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