Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın: Üç malzemeli kurabiye tarifi

3 malzemeli kurabiye tarifi ile hem ne kadar pratik hem de ne kadar becerikli olduğunuzu gözler önüne serebilirsiniz. Dikkat bir şekilde kullanacağınız ve neredeyse her evde bulunan 3 malzemeyle tahmin bile edemeyeceğiniz mükemmellikte kurabiyeler yapabilirsiniz. 3 malzemeli kurabiye tarifi için ihtiyacınız olanlar; tereyağı, pudra şekeri ve un.
ÜÇ MALZEMELİ KURABİYE TARİFİ
- 125 gram tereyağı
- 4 yemek kaşığı pudra şekeri
- 1,5 su bardağı un
ÜÇ MALZEMELİ KURABİYE YAPILIŞI
- Tereyağı, pudra şekeri ve elenmiş unu derin bir karıştırma kabına alın.
- Azar azar ilave ettiğiniz un yardımıyla ele yapışmayan bir kıvam alana kadar karıştırın.
- Küçük parçalara böldüğünüz kurabiye hamurlarına avuç içinizde yuvarlayarak şekil verin.
- Yağlı kağıt serili bir fırın tepsisi üzerine aralıklı olarak dizdiğiniz kurabiyeleri, önceden ısıtılmış 160 derece fırında 18-20 dakika kadar pişirin.
- Mümkünse bir ızgara teli üzerinde oda sıcaklığında beklettikten sonra servis edin.
ÜÇ MALZEMELİ KURABİYE PÜF NOKTASI
Kullanmış olduğunuz malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum