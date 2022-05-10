Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın: Üç malzemeli kurabiye tarifi

3 malzemeli kurabiye tarifi ile hem ne kadar pratik hem de ne kadar becerikli olduğunuzu gözler önüne serebilirsiniz. Dikkat bir şekilde kullanacağınız ve neredeyse her evde bulunan 3 malzemeyle tahmin bile edemeyeceğiniz mükemmellikte kurabiyeler yapabilirsiniz. 3 malzemeli kurabiye tarifi için ihtiyacınız olanlar; tereyağı, pudra şekeri ve un.

ÜÇ MALZEMELİ KURABİYE TARİFİ

125 gram tereyağı

4 yemek kaşığı pudra şekeri

1,5 su bardağı un

ÜÇ MALZEMELİ KURABİYE YAPILIŞI

Tereyağı, pudra şekeri ve elenmiş unu derin bir karıştırma kabına alın.

Azar azar ilave ettiğiniz un yardımıyla ele yapışmayan bir kıvam alana kadar karıştırın.

Küçük parçalara böldüğünüz kurabiye hamurlarına avuç içinizde yuvarlayarak şekil verin.

Yağlı kağıt serili bir fırın tepsisi üzerine aralıklı olarak dizdiğiniz kurabiyeleri, önceden ısıtılmış 160 derece fırında 18-20 dakika kadar pişirin.

Mümkünse bir ızgara teli üzerinde oda sıcaklığında beklettikten sonra servis edin.

ÜÇ MALZEMELİ KURABİYE PÜF NOKTASI

Kullanmış olduğunuz malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin.



