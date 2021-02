Çatak Kaymakamı Akbulut esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Van’ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, göreve gelir gelmez esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Çatak Kaymakamı olarak atanan Mehmet Erdem Akbulut, görevine yoğun bir tempoyla başladı. Esnafı ziyaret eden Kaymakam Akbulut, ilçenin gelişmesi ve kalkınması için el birliği ile çalışacaklarını ve imkanlar doğrultusunda her konuda vatandaşın yanında olacağını ifade etti. Vatandaşların ve esnafın görüş ve önerilerini dinleyen Kaymakam Akbulut, ilçenin sorunlarını istişareyle çözmeyi hedeflediklerini söyledi.

Esnaftan her türlü sorun ve sıkıntılarını kendisiyle paylaşmalarını isteyen Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, “Bizim amacımız insan odaklı hizmet anlayışıdır. Bu sebeple vatandaşlarımızla her platformda bir araya gelmeye gayret edeceğiz. İlçemiz için hep birlikte çok çalışacağız” dedi.

Esnaf ve vatandaşlar da Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut’un kendilerine yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılılar dilediler.