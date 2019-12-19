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Çatal dilli çiftin sosyal medyada paylaştıkları talep olay oldu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Çatal dilli çift Sebastian Pickersgill ve Marie Fowler'ın sosyal medyadan yayınladıkları talep ortalığı karıştırdı.

Çatal dilli çiftin sosyal medyada paylaştıkları talep olay oldu!

İngiliz vatandaşı olan Sebastian Pickersgill ve Marie Fowler çifti geçtiğimiz kasım ayından bu yana Avustralya'da yaşıyor. Çift ilginç dövmeleri ve vücutlarına yaptırdıkları tuhaf operasyonlarla dikkat çekiyor. Dillerini de operasyonla ikiye ayıran Sebastian Pickersgill ve Marie Fowler çifti sosyal medya hesaplarından birbirinden ilginç paylaşımlar yapıyor.

İkili yaklaşık bir aydır bulundukları Avustralya'da iş bulamamaktan şikayetçi. İş aramaktan yana yüzleri gülmeyen çift çözümü sosyal medyada aramaya karar verdi. Sebastian Pickersgill sosyal medya hesabında, "Gezginler, işverenler, oteller ve diğerleri. Ben ve kız arkadaşım yaklaşık bir aydır Avustralya'dayız. Şu an için ikimiz de iş bulmakta sıkıntı yaşıyoruz." yazdı.

'BU TİP BİR GÖRÜNÜŞLE İŞ BULMANIZ ÇOK ZOR'

Sebastian Pickersgill'in bu notu sosyal medyada büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Kullanıcılardan biri, "Bu tip bir görünüşle iş bulmanız çok zor. Üzgünüm ama gerçek olan bu. Bir yerlerde paketleme ve kargo gibi işler bakın." dedi.

'MODELLİK YAPMAYI DÜŞÜNÜR MÜSÜNÜZ?'

Bir başka kullanıcı da, "İş görüşmesinde daha düzgün şeyler giymeye dikkat edin." ifadesini kullandı. Bazı kullanıcılar da daha yapıcı yorumlarda bulundu. Bunlardan biri, "Modellik yapmayı düşünür müsünüz? Melbourne halkı tarzınızı saygıyla karşılayacaktır." yazdı. Birçok kullanıcı da modellik fikrine katıldığını beyan etti. Çift iş bulma konusunda henüz bir başarıya ulaşamadı.

İkilinin Avustralya'dan önce Tayland'ı gezdiği ve burada bir Vejetaryen Festivale katıldığı biliniyor.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bırak düzgün işi, bu tiple palyaçoluk bile yapamazsınız. Çatal dil nedir arkadaş? İnsan korkar.
bunlar kedide yiyodur...
Korku filmimde figüran olarak çalışabilir ve makyajada gerek yok doğallığın yeter!
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