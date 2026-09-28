Catherine morlara büründü, Kraliyetin geleceğine göz kırptı

Mor Jenny Packham tasarımı elbisesi, Diana’dan kalan inci küpeleri ve yıllardır saklanan Ana Kraliçe’nin ametist kolyesiyle Catherine, bir gecede hem geçmişe hem de bugüne dokundu.

Leicester Square'de geçen hafta Tom Cruise’un yeni filmi “Digger”ın galası yapıldı. Tahmin edersiniz ki her şey oldukça gösterişliydi. Ama açıkçası itiraf edelim herkesin gözü Galler Prensesi Catherine’deydi zira, Catherine o gece öyle bir elbise ve mücevher seçmişti ki, sade gibi görünen bu seçimlerin arkasında epey uzun bir hikaye vardı.

Mor elbise ve eski bir kraliyet rengi

Catherine, gece için Jenny Packham imzalı uzun kollu, mor bir elbise tercih etmişti. Şeffaf ve hacimli kollar, ışık vurdukça hareketleniyor, elbisenin kumaşına farklı bir hava veriyordu.

Ama bence elbisenin en güzel taraflarından biri rengiydi. Mor, kraliyetle özdeşleşmiş renklerden biri. Yüzyıllar boyunca mor boya üretmek hem zor hem de çok pahalı olduğu için bu renk uzun süre yalnızca hükümdarlar ve çok varlıklı kesimler tarafından kullanılabildi.

Yani Catherine’in mor seçmesi, sadece güzel bir renk tercihinden biraz daha fazlası gibi duruyor.

Saçlarını da yarım topladı ve geri kalanını yumuşak dalgalar halinde bıraktı. Bu saç modeli kulaklarındaki küpelerin görünmesini sağlıyor, bütün dikkati yüzüne ve mücevherlerine çekiyordu.

Diana’dan kalan o küçük ama duygusal detay

Şimdi gelelim detaylara... Prenses'in kulaklarında Collingwood inci damla küpeler vardı. Bunlar Diana’nın mücevherlerinden.

Catherine’in bu küpeleri zaman zaman yeniden kullanması artık alıştığımız bir şey. Ama her gördüğümde bende aynı duygu oluşuyor. Çünkü Catherine, Diana’yı hiçbir zaman tanımadı. Ancak Diana’dan kalan mücevherlerle onu önemli resepsiyonlar da zaman zaman yad ediyor.

Gecenin asıl sürprizi: Ana Kraliçe’nin ametist kolyesi

Fakat bence gecenin en dikkat çekici parçası elbise ya da küpeler değildi.

Catherine’in taktığı Ana Kraliçe’nin Ametist Sautoir Kolyesi, kraliyet mücevherleri arasında çok sık karşımıza çıkan parçalardan değil. Elmas ve ametistlerden oluşan kolye, kalp biçimindeki değerli taşı çevreleyen incilerle tamamlanıyor.

Kolyenin hikayesi ise 1923’e kadar uzanıyor. Kraliçe Alexandra, bu kolyeyi Elizabeth Bowes-Lyon’a, yani ileride Ana Kraliçe olacak kadına düğün hediyesi olarak vermişti.

Bu yüzden Catherine’in boynundaki sadece eski bir mücevher değil. Bir asırdan uzun süredir kraliyet ailesi içinde dolaşan bir hatıra. Üstelik kolyenin mor bir elbiseyle buluşması da oldukça manidar...

Mücevher daha önce 2012 yılında “Skyfall” galasında Kraliçe Camilla tarafından takılmış ve o da mor tonlarında bir kadife elbise tercih etmişti. Aradan 14 yıl geçti ve aynı kolye yeniden bir film galasında, yeniden mor bir elbiseyle ortaya çıktı.

Tesadüf mü? Kesin olarak söylemek mümkün değil. Ama kraliyet ailesinde mücevher ve kıyafet seçimlerinin çoğu zaman bir geçmişi, bir göndermesi olabiliyor.

Bir tarafta Catherine, diğer tarafta eski dost Tom Cruise

Gecenin bir diğer dikkat çeken tarafı da Tom Cruise ile William ve Catherine arasındaki yakınlık oldu.

Cruise ile çiftin dostluğu aslında yeni değil. 2022’de “Top Gun: Maverick” galasında Tom Cruise, Catherine’in elinden tutup onunla birlikte kırmızı halıda yürümüştü. O görüntü o dönem epey konuşulmuştu.

William’ın “Top Gun” sevgisi ise çok daha eski. Filmin 1986’da çıkan ilk versiyonuna çocukluğundan beri hayran olduğu biliniyor. Hatta Diana’nın oğullarıyla Kensington Sarayı’nda filmi defalarca izlediği anlatılıyor.

Yıllar sonra William gerçekten bir RAF pilotu oldu. Tom Cruise ise “Top Gun: Maverick” galasından önce çift için özel bir gösterim organize etti.

Bu kez “Digger” galasında Cruise, sahnede William ve Catherine’e teşekkür etti. Kırmızı halıda ise gazetecilere onlara duyduğu sevgiden ve saygıdan söz etti.

Hollywood’un en büyük yıldızlarından biriyle geleceğin İngiliz kralı ve kraliçesi arasında yıllardır devam eden bu yakınlık, doğrusu oldukça ilginç.

O gece kırmızı halıda Salma Hayek, Jodie Turner-Smith ve Hannah Waddingham gibi pek çok ünlü isim vardı.

Ama herkesin aklında kalan isim Catherine oldu.

Giydikleri ile sanki geleceği işaret eden ancak bugün Prenses Catherine olarak duran, yarının kraliçesi olacak bir kadın.