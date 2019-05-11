Catherine The Great görücüye çıktı

Dört bölümden oluşan mini dizi türündeki yapım, HBO ve Sky ortaklığında ekrana taşındı. Nigel Williams’ın yazdığı senaryo, 34 yıl boyunca Rusya'yı yöneten ve tarihin en güçlü hükümdarlarından biri olan Çariçe II. Katerina’nın hayatını işliyor; tarihe damga vurmuş hükümdarlığına ve Grigory Potemkin ile olan tutku dolu ilişkisine odaklanıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Mirren'a Jason Clarke, Gina McKee ve Rory Kinnear eşlik ederken yönetmen koltuğunda BAFTA ve Emmy ödüllü Philip Martin görev yapıyor. Yürütücü yapımcı kadrosunda ise Mirren’ın yanı sıra David M. Thompson, Charlie Pattinson, Philip Martin ve Jules Hussey gibi isimler var.

"Catherine The Great" önümüzdeki sonbaharda izleyici karşısına çıkacak.