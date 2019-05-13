Catherine the Great’in ilk fragmanı yayınlandı

Dört bölümden oluşacak mini dizi, yapımcılığını ve yayıncılığını HBO ve Sky’ın ortaklaşa yürüttüğü bir proje ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Senaristliğini Nigel Williams’ın yaptığı dizide 34 yıl boyunca Rusya’yı yöneterek tarihin en güçlü hükümdarlarından biri haline gelmiş olan II.Katerina’nın (Rusya’daki ünvanlara göre “Çariçe” sayılan) hayatı konu edilmiş. Dizide Katerina’nın yalnızca hükümdarlığına odaklanılmamış; Grigory Potempkin ile arasında yaşanan tutkulu ilişkide odak en önemli odak noktalarından bir diğeri.

Yönetmen koltuğunda Philip Martin’ın oturduğu dizide başrol Mirren’e eşlik eden diğer oyunculardan bazıları ise; Jason Clarke, Gina McKee ve Rory Kinnear.

"Catherine The Great" ın bu ylın sonbaharında izleyici karşısına çıkması planlanıyor.



