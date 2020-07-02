Çatı Katı Aşk ne zaman başlıyor? Çatı Katı Aşk oyuncuları kimler? Çatı Katı Aşk konusu nedir?

Sımsıcak yaz dizilerine çok yakında bir yenisi daha ekleniyor. İlk fragramı yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisi, televizyon izleyicilerinin merakını bir kat daha artırdı. Başrolünde birbirinden ünlü ve sevilen oyuncuların rol aldığı dizi hakkında seyirciler şimdiden araştırma yapmaya başladı. Çatı Katı Aşk dizisi ekranlara yeni bir soluk katmaya hazırlanıyor.

Çatı Katı Aşk ne zaman başlıyor?

Yayınlanan dikkat çekici fragmanın ardından “Çatı Katı Aşk dizisi ne zaman başlayacak?” soruları sorulmaya başladı. “Çatı Katı Aşk ne zaman yayınlanacak?” diye merak eden televizyon izleyicileri dizi hakkında araştırmalar başladı. Çatı Katı Aşk 1. bölüm ile 9 Temmuz Perşembe akşamı ekranlara gelecek. Dizinin yayın tarihini öğrenen izleyiciler “Çatı Katı Aşk hangi kanalda?” sorusunun cevabını da merak ediyor. Çatı Katı Aşk saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Çatı Katı Aşk oyuncuları

Çatı Katı Aşk dizisi kadrosu ile de dikkat çekiyor. Çatı Katı Aşk dizisi oyuncuları arasında Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı, Nilay Deniz, Renan Bilek, Tülay Günal, Bedia Ener, Pelin Öztekin, Bülent Seyran, Burak Tamdoğan ve Ebru Aykaç yer alıyor. Çatı Katı Aşk karakterleri ile de dikkat çekiyor. Furkan Andıç Ateş karakterini, Ezgi Şenler Ayşen karakterini, Yiğit Kirazcı Demir karakterini ve Nilay Deniz Yasemin karakterini canlandırıyor.