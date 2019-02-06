Çatıdan düşen buz kütlesi can aldı

Rusya'da yaşanan olayda, çatıdaki buz kütleleri çatıdan yola döküldü, kaldırımda yürüyen öğrencilerin üzerine düştü.
Talihsiz genç olay yerinden hayatını kaybederken, görünmez kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
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