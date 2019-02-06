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Çatıdan düşen buz kütlesi can aldı

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İLGİNÇ HABERLER  | 06.02.2019 20:20 | Son Güncelleme

Rusya'da kaldırımda yürüyen gençlerin üzerine buz kütlesi düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Rusya'da yaşanan olayda, çatıdaki buz kütleleri çatıdan yola döküldü, kaldırımda yürüyen öğrencilerin üzerine düştü.

Talihsiz genç olay yerinden hayatını kaybederken, görünmez kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


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Anahtar Kelimeler:
rusya buz kaza

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