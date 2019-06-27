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Çatıdan düşerken demire tutunarak hayata bağlandı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 27.06.2019 20:53 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda dün esen fırtına sırasında çatıdan düşerken, bir hamleyle demirlere tutunan çatı ustası İsa Demiral (45) ölümden döndü. O anlar bir iş yerinin kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre; olay Bursa'da Organize sanayi bölgesi 1. Cadde üzerinde faaliyet gösteren fabrikada meydana geldi.

DEMİRLERE TUTUNARAK KURTULDU

Fırtınanın kuvvetliği estiği sırada fabrikanın depo olarak kullandığı çatıda tamir yapan usta İsa Demiral, saçların havalanmasıyla kendisini boşlukta buldu. Bir anlık refleksle demirlere tutunan usta yaklaşık 5 metre yükseklikten yere düşmekten son anda kurtuldu.

O ANLAR KAMERADA

O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görgü tanığı Serkan Kara, “Dün saat 14.00 sıralarında çatının üzerinde onarım yapıyorlardı. Fırtına bir anda esti. Bir anda boşluğa düşerken demire tutundu.” dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa Iş Yeri çatı

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