Çatıdan düşerken demire tutunarak hayata bağlandı

Edinilen bilgilere göre; olay Bursa'da Organize sanayi bölgesi 1. Cadde üzerinde faaliyet gösteren fabrikada meydana geldi.
DEMİRLERE TUTUNARAK KURTULDU
Fırtınanın kuvvetliği estiği sırada fabrikanın depo olarak kullandığı çatıda tamir yapan usta İsa Demiral, saçların havalanmasıyla kendisini boşlukta buldu. Bir anlık refleksle demirlere tutunan usta yaklaşık 5 metre yükseklikten yere düşmekten son anda kurtuldu.
O ANLAR KAMERADA
O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görgü tanığı Serkan Kara, “Dün saat 14.00 sıralarında çatının üzerinde onarım yapıyorlardı. Fırtına bir anda esti. Bir anda boşluğa düşerken demire tutundu.” dedi.
(DHA)
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