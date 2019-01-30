Çatıdan düşüp kavgaya devam eden kediler

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 30.01.2019 21:01 | Son Güncelleme

Evin çatısında kavga eden kedilerin görüntüsü kameraya böyle yansıdı.

Bir evin çatısında kavga etmeye başlayan iki kedi çatıdan yuvarlanarak yere düştü. Kavga etmeye devam eden kedilerin görüntüsü, cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

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kedi çatı

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