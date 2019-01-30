Çatıdan düşüp kavgaya devam eden kediler

Bir evin çatısında kavga etmeye başlayan iki kedi çatıdan yuvarlanarak yere düştü. Kavga etmeye devam eden kedilerin görüntüsü, cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
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