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Çatıya dana düştü, tavanı deldi!

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, evin çatısına düşen dana, salonun delinen tavanında sıkıştı. Dana, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kırcaklı Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında, bir besi çiftliğindeki dana kaçtı. Sahibinin yakalamaya çalıştığı dana, kot farkı nedeniyle yolun alt kısmında kalan Ali Aldemir'e ait evin çatısına düştü. Dana, salonun delinen tavanına sıkıştı. Çatıdaki kiremitleri kırıp, tavanı delen dana, evde hasara neden oldu.

Çatıya dana düştü, tavanı deldi! 1

DANANIN DURUMU İYİ

Bir anda gürültü nedeniyle tedirgin olan evdekiler, salonda tavandan sarkan danayı görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, tavanın bir bölümünü kesip, aslı kalan danayı bulunduğu yerinden indirdi. Dananın durumun iyi olduğu bildirildi.

Çatıya dana düştü, tavanı deldi! 2

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Aydın çatı dana ev almak deli dana tavan
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