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Çatıya havalandırma boşluğu açtılar! Hepsi ele geçirildi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.10.2019 20:20 | Son Güncelleme

Manisa’nın 'nın Salihli ilçesinde, bir evin bitişiğinde olan ve çatısına havalandırma boşluğu açılan depoda, 10 gram kubar esrar ile kasalar içinde yetiştirilen 87 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.

Çatıya havalandırma boşluğu açtılar! Hepsi ele geçirildi

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Salihli'nin Tekelioğlu Mahallesi'nde yaşayan A.O.B.'nin (46) Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.

A.O.B.'nin evine, bu sabah saat 10.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Salihli Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararı ile ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramada, A.O.B'nin evinin bitişiğindeki depoda, 100 gram kubar esrar ile kasaların içine dikilmiş 87 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan A.O.B.'nin, Hint kenevirlerinin güneş görüp, temiz hava alabilmesi için deponun çatısındaki bazı kiremitleri kaldırıp, havalandırma boşluğu açtığı belirlendi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa salihli depo hint keneviri

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