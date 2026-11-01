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İstanbul'u 7 gün boyunca etkisi altına alacak! AKOM ve MGM peş peşe uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 1 Kasım Pazar gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın doğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ise İstanbul'da önümüzdeki 7 gün boyunca aralıklarla yağmur görüleceğini duyurdu.

İstanbul'u 7 gün boyunca etkisi altına alacak! AKOM ve MGM peş peşe uyardı
Çiğdem Berfin Sevinç

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

İstanbul u 7 gün boyunca etkisi altına alacak! AKOM ve MGM peş peşe uyardı 1

İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Çanakkale ve Edirne çevrelerinde de yağışların etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

İstanbul u 7 gün boyunca etkisi altına alacak! AKOM ve MGM peş peşe uyardı 2

Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış sırasında fırtına riskine karşı dikkatli olunması istendi.

İstanbul u 7 gün boyunca etkisi altına alacak! AKOM ve MGM peş peşe uyardı 3

HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Kuzey ve doğu kesimlerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul u 7 gün boyunca etkisi altına alacak! AKOM ve MGM peş peşe uyardı 4

Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde ise kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun sis ve pus görülebilecek.

İstanbul u 7 gün boyunca etkisi altına alacak! AKOM ve MGM peş peşe uyardı 5

İSTANBUL'DA 7 GÜN BOYUNCA YAĞMUR BEKLENİYOR

İBB AKOM, İstanbul için 1 Kasım Pazar günü ve yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre kentte hafta boyunca çok bulutlu hava etkili olacak.

Özellikle salı ve çarşamba günleri sağanak yağış beklenirken hafta sonuna doğru hava sıcaklıklarının düşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul u 7 gün boyunca etkisi altına alacak! AKOM ve MGM peş peşe uyardı 6

AKOM'DAN İSTANBULLULARA YAĞIŞ UYARISI

AKOM tarafından yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünün Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altında kalmaya devam ettiği belirtildi.

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meteoroloji yağmur İstanbul AKOM meteoroloji genel müdürlüğü sağanak
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