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Cats’in, görsel efektleri “iyileştirilmiş” versiyonu geliyor

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla vizyona giren Cats filmi, gelen eleştirilerden sonra daha önce eşi benzeri görülmemiş bir adım atmaya karar verdi.

Cats’in, görsel efektleri “iyileştirilmiş” versiyonu geliyor

Broadway müzikalinden beyaz perdeye uyarlanan Cats filmi cephesinden ilginç haberler geliyor. İlk fragmanı yayınlandığı andan itibaren eleştiri oklarının hedefinde olan film, geçtiğimiz Cuma günü ABD’de vizyona girdi. Vizyona giren film 2,6 milyon dolarlık (yaklaşık 15 milyon TL) bir açılışa imza atarak hem beklentilerin altında kaldı hem de bir kere daha eleştiri oklarının hedefi oldu. Yıldız oyuncularıyla dikkat çeken filmin maliyetininse ortalama 100 milyon dolar (yaklaşık 600 milyon TL) civarında olduğu tahmin ediliyor.

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Universal, eleştiri alan Cats filminin “iyileştirilmiş görsel efektlere” sahip yeni bir versiyonunu sinemalara teslim edecek. Bu, halihazırda vizyondaki bir film için daha önce görülmemiş bir adım olarak nitelendiriliyor. Konuya yakın kaynaklar, adımın filmin yönetmeni Tom Hooper’ın isteği üzerine atıldığını belirtiyor.

FİLMİN SÜRESİ DEĞİŞMİYOR

Yönetmen Hooper daha önce yaptığı açıklamada, görsel efekt ağırlıklı filmi Pazartesi günü New York’taki prömiyerine zar zor yetiştirdiğini söylemişti. Yapıma yakın kaynaklara göre yönetmen bazı efektler üzerinde oynama yapmak istemiş. The Hollywood Reporter’da yer alan habere göre Universal sinemalara gönderdiği bir belgeyle, değişikliklerin filmin süresini etkilemediğini ifade etti.

Judi Dench, Idris Elba, Talyor Swift, Ian McKellen gibi isimlerin rol aldığı Cats, 10 Ocak 2020’de Türkiye’de vizyona girecek.


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