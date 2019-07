Catwoman rolü için en büyük aday Vanessa Kirby

Yönetmen koltuğunda Matt Reeves’in oturduğu yeni Batman filminin prodüksiyon hazırlıklarına kısa bir süre önce başlanmıştı. Yapılan resmi açıklamaya göre filmde Selina Kyle karakteri yer alacak. Bu açıkalama sonrası filmde Selina Kyle yani Catwoman rolününü kimin canlandıracağı soruları sorulmaya başlandı.

Twilight, High Life, The Lost City Z, Good Time gibi yapımların yıldızı Robert Pattinson'ın başrolünde yer alacağı The Batman filminde Selina Kyle rolü için yönetmenin elinde bir oyuncu listesi olduğu biliniyor. İddialara göre bu listenin zirvesinde The Crown, Mission Impossible Yansımalar, About Time, Me Before You gibi yapımlardan tanıdığımız yıldızı yükselen oyuncu Vanessa Kirby’nin adı yer alıyor. Ancak filmi bünyesinden çıkaracak olan Warner Bros ya da yönetmen Matt Reeves henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadı. Vanessa Kirby'den önce, Catwoman rolü için sürekli olarak adı geçen oyuncu Aubrey Plaza olmuştu. Önceki Batman film ve dizilerinde Catwoman karakterine hayat veren oyuncular arasında Gotham dizisi ile Camren Bicondova, Batman Returns ile Michelle Pfeiffer, Catwoman solo filmi ile Halle Berry ve The Dark Knight Rises filmiyle Anne Hathaway olmuştu.