Mynet Trend

Catwoman rolü için en büyük aday Vanessa Kirby

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 02.07.2019 15:53 | Son Güncelleme

Yeni Batman filminin yönetmeni Matt Reeves, Catwoman rolü için Vanessa Kirby'yi düşünüyor.

Catwoman rolü için en büyük aday Vanessa Kirby

Yönetmen koltuğunda Matt Reeves’in oturduğu yeni Batman filminin prodüksiyon hazırlıklarına kısa bir süre önce başlanmıştı. Yapılan resmi açıklamaya göre filmde Selina Kyle karakteri yer alacak. Bu açıkalama sonrası filmde Selina Kyle yani Catwoman rolününü kimin canlandıracağı soruları sorulmaya başlandı.

Twilight, High Life, The Lost City Z, Good Time gibi yapımların yıldızı Robert Pattinson'ın başrolünde yer alacağı The Batman filminde Selina Kyle rolü için yönetmenin elinde bir oyuncu listesi olduğu biliniyor. İddialara göre bu listenin zirvesinde The Crown, Mission Impossible Yansımalar, About Time, Me Before You gibi yapımlardan tanıdığımız yıldızı yükselen oyuncu Vanessa Kirby’nin adı yer alıyor. Ancak filmi bünyesinden çıkaracak olan Warner Bros ya da yönetmen Matt Reeves henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadı. Vanessa Kirby'den önce, Catwoman rolü için sürekli olarak adı geçen oyuncu Aubrey Plaza olmuştu. Önceki Batman film ve dizilerinde Catwoman karakterine hayat veren oyuncular arasında Gotham dizisi ile Camren Bicondova, Batman Returns ile Michelle Pfeiffer, Catwoman solo filmi ile Halle Berry ve The Dark Knight Rises filmiyle Anne Hathaway olmuştu.

the-batman-catwoman-vanessa-kirby-comicbookcom-1177092-1280x0

Ben Affleck’in projeden ayrılması sonrası baştan yapılanan The Batman projesi hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. Robert Pattinson’ın yeni Batman olması konusunda sinemaseverler biraz temkinli davranıyor olsa da beklentileri de bir hayli yükseltti. Warner Bros ve DC işbirliğiyle hayata geçirilmesi beklenen The Batman filminin ülkemizdeki izleyicileriyle tüm dünyayla birlikte 25 Haziran 2021 tarihinde sinemalarda buluşması planlanıyor.


PARTNERFirst Lady Melanie Trump'ın, gardırobu dudak uçuklatıyor! Montu bir daire fiyatındaFirst Lady Melanie Trump'ın, gardırobu dudak uçuklatıyor! Montu bir daire fiyatında
Oyuncak Hikayesi 4 zirveden inmiyorOyuncak Hikayesi 4 zirveden inmiyor
Otomobil devi istedi ödüllü müzisyen tasarladıOtomobil devi istedi ödüllü müzisyen tasarladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Matt Reeves Catwoman Vanessa Kirby Selina Kyle Robert Pattinson The Batman

En Çok Okunan Trend Haberler

Belediye başkanı bakın ne yaptı

Belediye başkanı bakın ne yaptı

Korkunç görüntüler! Emre Aşık velayeti alınca...

Korkunç görüntüler! Emre Aşık velayeti alınca...

Son günlerde çok sık yaşanıyor! Sakın açmayın

Son günlerde çok sık yaşanıyor! Sakın açmayın

Gören slogan atmaya başladı: İlk kez belediye başkanı görüyoruz

Gören slogan atmaya başladı: İlk kez belediye başkanı görüyoruz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bilim kurgu filmi sevenler 1979'a yolculuk yapmaya hazır olun

Bilim kurgu filmi sevenler 1979'a yolculuk yapmaya hazır olun

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Korku filmi hayranları bu kez paranoya girdabına girecek

Korku filmi hayranları bu kez paranoya girdabına girecek

Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusuyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusuyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyuncak Hikayesi 4 ikinci hafta sonunda da gişenin lideri!

Oyuncak Hikayesi 4 zirveden inmiyor

BMW’nin yeni elektrikli aracının sesini Hans Zimmer tasarladı

Otomobil devi istedi ödüllü müzisyen tasarladı

George R.R. Martin final bölümünü beğenmeyenler hakkında sert konuştu

Game Of Thrones finalini beğenmeyenlere kızdı

Bitlis’te ‘Kardan Mürekkep’ adlı belgesel filmi çekiliyor

Bitlis’te ‘Kardan Mürekkep’ adlı belgesel filmi çekiliyor

Oscar tarihinde bir ilk

Hollywood’un tartışmalı gündemiydi: Oscar tarihinde bir ilk

Black Panther cephesinde yeni gelişmeler

Black Panther cephesinde yeni gelişmeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.