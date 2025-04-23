Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Türk usta kilometrelerce yolu iki küçük nokta için gitti... Videoya çekip gösterdi: "Hata kabul etmiyorlar"

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç

Sadece iki küçük nokta için 25 kilometre geri çağrıldı. Japonya'da çalışan Türk boya ustasının videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İnşaatın dış cephesinde kalan iki siyah noktaya gösterilen özen şaşkınlık yarattı.

Japonya'da boya ustası olarak çalışan bir adamın paylaşımı sosyal medyada olay oldu. İnşaatın dış cephesini boyayan adamın söyledikleri şaşkınlık yarattı.

Ekran görüntüsü 2025-04-23 114011

Japonya'da bir inşaatın dış cephesini boyayan ve işini doğru yapmadığı gerekçesiyle geri çağırılan adamın çektiği video sosyal medyada gündem oldu. 25 kilometreden geri çağırılan Türk boya ustasının videoda gösterdiği 'hata' şaşkınlık yarattı.

Ekran görüntüsü 2025-04-23 114030

İKİ KÜÇÜK SİYAH NOKTA

Videoda usta, gösterdiği iki küçük siyah nokta yüzünden 25 kilometreyi geri döndüğünü ve Japonya'da iş ahlakına çok önem verildiğini vurguladı. Usta, “Ülkede yapılan işin titizliği bu şekilde… İşi temiz yapman lazım. İşi temiz yapmazsan, 25 kilometreden gelip düzeltirsin. Hata kabul etmiyorlar. Şu iki küçük noktayı beyaza boyamak için gelirsin.” dedi.

Ekran görüntüsü 2025-04-23 114114

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güzelleşmek istedi sonu hüsran oldu! "Dayak yemedim..."Güzelleşmek istedi sonu hüsran oldu! "Dayak yemedim..."
Herkesten gizliyordu! Oğlunun fotoğrafı sızdırıldıHerkesten gizliyordu! Oğlunun fotoğrafı sızdırıldı

Anahtar Kelimeler:
Japonya İnşaat boya usta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alırken... 'İlçe seçimine göre binlerce lira kar edilebiliyor'

Altın alırken... 'İlçe seçimine göre binlerce lira kar edilebiliyor'

Açıklamalarıyla piyasayı kasıp kavuran Trump'tan tarihi geri adım: Gümrük tarife oranı da düşecek

Açıklamalarıyla piyasayı kasıp kavuran Trump'tan tarihi geri adım: Gümrük tarife oranı da düşecek

Morgda skandal! Müstehcen fotoğrafı olay oldu

Morgda skandal! Müstehcen fotoğrafı olay oldu

Tabuttaki görüntüleri paylaşıldı! Yüzü açık, eline tespih koyuldu...

Tabuttaki görüntüleri paylaşıldı! Yüzü açık, eline tespih koyuldu...

Dünyaca ünlü maden suyunda dışkıdan bulaşan bakteri bulundu!

Dünyaca ünlü maden suyunda dışkıdan bulaşan bakteri bulundu!

Herkesten gizliyordu! Oğlunun fotoğrafı sızdırıldı

Herkesten gizliyordu! Oğlunun fotoğrafı sızdırıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.