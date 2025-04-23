Türk usta kilometrelerce yolu iki küçük nokta için gitti... Videoya çekip gösterdi: "Hata kabul etmiyorlar"

Japonya'da boya ustası olarak çalışan bir adamın paylaşımı sosyal medyada olay oldu. İnşaatın dış cephesini boyayan adamın söyledikleri şaşkınlık yarattı.

Japonya'da bir inşaatın dış cephesini boyayan ve işini doğru yapmadığı gerekçesiyle geri çağırılan adamın çektiği video sosyal medyada gündem oldu. 25 kilometreden geri çağırılan Türk boya ustasının videoda gösterdiği 'hata' şaşkınlık yarattı.

İKİ KÜÇÜK SİYAH NOKTA

Videoda usta, gösterdiği iki küçük siyah nokta yüzünden 25 kilometreyi geri döndüğünü ve Japonya'da iş ahlakına çok önem verildiğini vurguladı. Usta, “Ülkede yapılan işin titizliği bu şekilde… İşi temiz yapman lazım. İşi temiz yapmazsan, 25 kilometreden gelip düzeltirsin. Hata kabul etmiyorlar. Şu iki küçük noktayı beyaza boyamak için gelirsin.” dedi.