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Putin'in herkesten gizlediği oğlunun fotoğrafı sızdırıldı! 30 yaş küçük sevgilisinden iddiası...

Vladimir Putin'in uzun zamandır sevgilisi olan 41 yaşındaki jimnastikçi Alina Kabaeva'dan olan herkesten gizlediği 10 yaşındaki oğlu Ivan'ın fotoğrafı sızdırıldı.

Putin'in herkesten gizlediği oğlunun fotoğrafı sızdırıldı! 30 yaş küçük sevgilisinden iddiası...
Jale Uslu

Kolluk kuvvetleri ve gizli servislerle bağlantıları bulunan, Kremlin karşıtı bir Rus Telegram kanalı, Vladimir Putin'in herkesten gizlediği 10 yaşındaki oğlu Ivan'ın fotoğraflarını ilk kez yayınladı.

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ANNESİ JİMNASTİKÇİ SEVGİLİSİ!

Kanal, yayınladığı fotoğraftaki çocuğun Putin'in ve uzun zamandır sevgilisi olan 41 yaşındaki jimnastikçi Alina Kabaeva'nın çocuğu olduğunu iddia etti. "VChK-OGPU, Rusya'nın en gizli ve muhtemelen en yalnız çocuğunun fotoğrafını ele geçirdi . " ifadeleriyle paylaşılan fotoğrafın sızdırılmasının ardından 1,1 milyondan fazla aboneye sahip olan kanal kapandı.

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"Diğer çocuklarla pek iletişim kurmuyor, tüm vaktini gardiyanlarla, mürebbiyelerle ve öğretmenlerle geçiriyor." denildi. 10 yaşındaki çocuğu ise Putin'e benzetildi. Putin, kendisinden otuz yaş küçük olan Olimpiyat Altın madalyalı Kabaeva ile kurduğu çekirdek ailesini hiçbir zaman kamuoyuna açıklamadı.

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Anahtar Kelimeler:
putin
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