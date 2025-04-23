Denizin binlerce kilometre dibinde... 80 yıl sonra bulundu: Gemiden otomobil çıktı!

İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Midway Muharebesi'nde batan ABD uçak gemisi USS Yorktown, 80 yıl sonra sualtında beklenmedik bir keşifle yeniden gündeme geldi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’ne (NOAA) bağlı Ocean Exploration ekibi, Pasifik Okyanusu’nun yaklaşık 1600 kilometre kuzeybatısında, Hawaii açıklarında yürüttüğü araştırma sırasında, 7 Haziran 1942’de Japon torpidolarıyla vurularak batırılan USS Yorktown’un enkazına ulaştı. Ancak keşfi asıl ilginç kılan, geminin içinde bulunan 1940-41 model olduğu tahmin edilen bir otomobil oldu.

DENİZİN DİBİNDEKİ GİZEMLİ OTOMOBİL

Savaşın yoğunluğu ve geminin hızlı şekilde terk edilmesi nedeniyle mürettebatın bıraktığı otomobil, şimdiye dek kayıtlarda yer almamıştı. Araçla ilgili detaylar ise hâlâ gizemini koruyor. NOAA yetkilileri, otomobilin neden ve nasıl gemide bulunduğunun bilinmediğini, bu konuda hem tarihsel belgeler hem de görsel analizlerle araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

NOAA araştırmacılarından biri, canlı yayınlanan keşif sırasında şu sözleri kullandı:

“Otomobil meraklılarına açık çağrımız var. Eminim neye baktığınızı anlıyorsunuzdur, lütfen bunu paylaşın.”

USS YORKTOWN’UNSONU

USS Yorktown, 1942’deki Midway Muharebesi sırasında Japon savaş uçaklarının hedefi olmuş, ağır hasar almasına rağmen batmamak için mürettebatın büyük çabasıyla ayakta tutulmaya çalışılmıştı. Ancak art arda gelen torpidolar, geminin kaderini mühürlemişti.