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Çay mı kahve mi daha sağlıklı? Günde kaç bardak tüketmeliyiz?

27.10.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonbahar ayının gelmesiyle birlikte sıcak içecek tüketim isteğindeki artış, çay ve kahveye yönelmeye sebep oluyor. Ofiste güne sıcacık bir kahve ile başlarken vapurda üzerinden dumanı tüten bir çayla yolculuğun keyfini çıkarabiliyoruz. Ancak çayın da kahvenin de ayrı ayrı seveni olsa da sağlıklı yaşam için tüketim miktarını kontrol altında tutmak gerekiyor. Bunun sebep olansa içlerindeki kafein. Peki çay mı yoksa kahve mi tercih etmek daha sağlıklıdır? Uzman Diyetisyen Zülal Yalçın anlattı.

Çay mı kahve mi daha sağlıklı? Günde kaç bardak tüketmeliyiz?

Kafein kahve ,çay, kola, çikolata, kakao, enerji içeceği gibi birçok besinde bulunan merkezi sinir sitemini uyarıcı etkisi olan bir maddedir. Kafeinin normal miktarı kişiye göre değişir. Kafeine karşı duyarlılık; tüketim sıklığı, düzenli olarak alınan miktar, vücut ağırlığı ve fiziksel koşullar gibi pek çok faktör vardır. Birçok çalışmada, yetişkinler için güvenli olarak tüketilebilecek kafein miktarının günde 300 mg (yaklaşık 3-4 fincan kahve ya da 5-6 büyük bardak çay) olduğu belirtilmiştir.

ÇAYIN ANTİOKSİDAN GÜCÜ KAHVEDEN DAHA YÜKSEKTİR

Kafein vücutta depolanmaz, alındıktan 3-4 saat sonra vücuttan atılır. Çay ve kahve bitkilerinin çeşitliliği de içerdikleri kafein miktarlarını etkilemektedir. Bir bardak yeşil çayda 20 mg, siyah çayda 40 mg ,bir fincan türk kahvesi yaklaşık 50-60mg ,bir kupa filtre kahve 85-90mg kafein bulunmaktadır. Buna rağmen çayın antioksidan gücü ise kahveden çok daha yüksektir.

KAHVE İÇENLER DAHA ZOR UYUYOR

Çay ile kahve arasındaki en büyük fark uykuya etkileri ile ortaya çıkmaktadır. Bir günde aynı miktarda çay ve kahve içen kişiler üzerinde karşılaştırma yapan araştırmacılar, her iki içeceğin gün içinde benzer yararlar göstermesine rağmen, kahve içenlerin geceleri daha zor uyuduğunu ifade ediyor. Çay içenler ise tersine daha uzun ve rahatlamış halde uyuyor.

FAZLA TÜKETİMİ DİŞLERİ SARARTIYOR

Kahve ve çayın fazla tüketimi dişlerde sararmaya neden olmaktadır. Diş hekimleri, çaydaki doğal pigmentlerin diş minesine daha kolay yapıştığını, kahvenin ise dişlerde daha az sararmaya yol açtığını ifade ediyorlar.

EGZERSİZ ÖNCESİ KAFEİN TÜKETİMİ YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRIYOR

Antrenman öncesinde kafeinli bir içecek egzersiz performansını arttırmakta, yağ yakımını hızlandırmaktadır. Egzersizden önce yaklaşık 330-350 mL düşük yağlı latte seçimi yaklaşık 120 kalori, 10 gram protein ve 75 mg kafein içeriği ile iyi bir seçim olacaktır.

DİYABET RİSKİNİ AZALTIP SİNİRLERİ YATIŞTIRIYOR

Çayın sinirleri yatıştırdığına dair bilimsel veriler bulunmaktadır. Düzenli çay içenlerin, topluluğa konuşma gibi heyecan yaratan durumlarda daha sakin psikolojik tepki verdiği bulunmuştur. Ayrıca günde üç fincan çay içenlerin depresyon riskinin içmeyenlere kıyasla yüzde 37 daha az olduğu gözlemlenmiştir.

Günde birkaç fincan çay içmenin diyabet riskini azalttığı, kafeinsiz kahvenin de aynı etkide bulunduğu belirtiliyor. Hem çay hem de kahve içerdikleri farklı antioksidan öğelerle kalp damar sağlığını korumakta hatta bazı kanser risklerini azaltmakta da etkilidirler.

TÜKETİM MİKTARI NE KADAR OLMALI?

Sonuç olarak çay ve kahvenin yararları göz ardı edilmese de tüketim miktarına bağlı olarak sağlığa zararları da göz önünde bulundurulmalıdır. Günlük çay ve kahve tüketiminin yaklaşık 3-4 fincan kahve ya da 5-6 büyük bardak çay şeklinde tüketilmesi yeterli ve faydalı olacaktır.

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