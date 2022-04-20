Çay saatlerinde gidecek nefis bir tatlı: Tiramisu! Tiramisu nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Nefis tadıyla tiramisu çayın, kahvenin yanında tüketilebilecek tatlılardan biri. Tiramisu, ağızda dağılan tadıyla adeta lezzet şöleni yaşatacak. Peki tiramisu nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte detaylar...

TİRAMİSU MALZEMESİ

1 adet hazır pandispanya keki

1 adet yumurta

3’ü bir arada hazır kahve

2.5 su bardağı süt

1/2 (yarım) su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı un (tepeleme dolu)

kakao

200 gram labne peyniri (1 paket)

3 yemek kaşığı toz şeker (tepeleme dolu)

TİRAMİSU NASIL YAPILIR?

Muhallebi için şeker, un, süt ve yumurtayı çırpılarak ocakta kaynayana dek pişirin. Kaynayınca altını kapatın ve ılımaya bırakın. 15 dakika bekledikten sonra labne peyniri ekleyip mikser ile pürüzsüz hale gelene kadar çırpın.

Diğer taraftan sıcak su içinde hazır kahveyi çözdürerek hazırlayın ve hafif soğuması bekleyin. Servis tabağına pandispanya kekinin bir katını yerleştirin ve kahvenin yarısı ile ıslatın. Üzerine kremanın yarısını ekleyin ve kalan kahve ile üst kat da ıslatıldıktan sonra ikinci kat kapatın. Kalan kremayı pastanın üzerine dökün, pastanın üzerini ve kenarlarını güzelce kapatın. Ardından pastanın üzerine süzgeç yardımı ile kakao serpin. Buzdolabında birkaç saat dinlendirin ve sonrasında dilimlenerek servis edin. Afiyet olsun...

