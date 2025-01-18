Çay saatlerinizi şenlendirecek 10 muhteşem atıştırmalık

Çayınızı demleyin, çünkü bu atıştırmalıklarla sıcacık sohbetler sizleri bekliyor! 😊

1. Vegan Havuçlu Tarçınlı Kek

2. Chia Tohumlu Puding

Nemli yapısı ve mis gibi tarçın kokusuyla havuçlu kek, çay saatlerinin vazgeçilmezi olacak. Vegan versiyonunda süt ve yumurta kullanılmaz, bunun yerine badem sütü ve elma sirkesi gibi alternatifler tercih edilir. Üzerine ceviz veya fındık ekleyerek ekstra lezzet de katabilirsiniz.



Chia tohumu, sıvı ile birleştiğinde jel kıvamına gelir ve puding yapımında harika bir alternatif oluşturur. Soya sütü ya da badem sütü gibi bitkisel sütler kullanarak hazırlanan bu pudingi, mevsim meyveleri ve biraz da cevizle süsleyerek servis edebilirsiniz. Hem sağlıklı hem de besleyici bir tatlı alternatifi sunar.

3. Fındık Ezmeli Enerji Topları



Şekersiz ve glutensiz olan bu enerji topları, sadece fındık ezmesi, yulaf, ceviz, kakao ve doğal tatlandırıcılar ile yapılır. Karışımı top haline getirip buzdolabında soğutun ve afiyetle tüketin. Bu enerji topları, gün boyu ihtiyacınız olan enerjiyi sağlarken sağlıklı yağlar ve lif açısından oldukça zengin.

4. Zeytinli Vegan Poğaça



Zeytinlerin tuzlu ve acımsı tadı, poğaçaların içinde harika bir uyum sağlar. Vegan poğaçalar, tereyağı yerine zeytinyağı kullanılarak yapılır, bu da onlara daha hafif bir doku kazandırır. İçine siyah ya da yeşil zeytin doğrayarak hazırlayabilirsiniz.

4. Fırınlanmış Nohut Cipsi



Klasik cipslere sağlıklı bir alternatif olan nohut cipsi, fırında pişirilir ve baharatlarla tatlandırılır. Nohut, yüksek protein ve lif içeriği ile sağlıklı bir atıştırmalık sunar. Üzerine zeytinyağı, tuz ve sevdiğiniz baharatları ekleyerek fırında kızarana kadar pişirin.

5. Maş Fasulye Salatası



Maş fasulyesi, protein açısından oldukça zengin bir baklagil. Onu salataya dahil etmek, hem lezzetli hem de besleyici bir seçenek oluyor. Maş fasulyelerini haşlayıp biraz soğutun, sonra doğradığınız domates, salatalık, kırmızı soğan ve taze kişnişle karıştırın. Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberle tatlandırın. Soğuk servis yapınca o kadar ferahlatıcı bir lezzet oluyor ki, yaz günlerinin vazgeçilmezi bile olabilir!

6. Yumurtasız Mücver



Eğer klasik mücveri seviyorsanız ama yumurtasız bir versiyon denemek istiyorsanız, bu tarif tam size göre! Kabakları rendeleyin, fazla suyunu sıktıktan sonra doğradığınız soğan, sarımsak ve taze otlarla karıştırın. Biraz un, tuz ve karabiber ekleyip karışımı tavaya dökün. Altın rengi olana kadar kızartın ve yanında vegan yoğurtla nefis bir atıştırmalık çıkar ortaya.

7. Batata Harra



Lübnan mutfağının bu lezzetli yemeği, patatesin en güzel hallerinden biri! Patatesleri haşlayıp bir tavada ya da fırında zeytinyağı, sarımsak, limon suyu, tuz, karabiber ve kırmızı biberle karıştırıp pişirin. Üzerine biraz taze kişniş serptikten sonra, sıcacık servis edin.

8. Bal Kabaklı Humus



Eğer normal humusu seviyorsanız, bu bal kabaklı versiyonuna bayılacaksınız! Haşlanmış nohutları, biraz kavrulmuş bal kabağı, tahin, zeytinyağı, limon suyu, sarımsak ve baharatlarla karıştırıp pürüzsüz bir hale getirin. Kıvamı çok koyu olursa biraz su ekleyebilirsiniz. Üzerine bir parça zeytinyağı ve paprika serpip, yanında taze ekmekle ya da sebzelerle yiyebilirsiniz.

9. Armut Crumble



Armut crumble, sıcak yaz akşamlarında ya da soğuk kış günlerinde, yanında bir top vegan dondurma ile mükemmel bir tatlı alternatifi olur. Armutları dilimleyip bir fırın kabına yerleştirin. Üzerine bir karışım hazırlayın; yulaf, un, esmer şeker ve biraz vegan tereyağını karıştırın. Bu karışımı armutların üzerine serpip fırında pişirin. Altın rengi olana kadar pişirdiğinizde, sıcacık ve çıtır bir tatlı ortaya çıkacak.

10. Zerde Tatlısı



Pirinç unu ve safranın birleşimiyle yapılan bu tatlı, hem hafif hem de oldukça aromatik olur. Safranı bir miktar sıcak suyla açıp, pirinç ununu sütle (bitkisel süt kullanabilirsiniz) karıştırarak pişirin. Biraz tatlandırıcı ekleyin ve kıvamı koyulaşınca ocaktan alın. Birkaç saat soğutun ve üzerine dövülmüş fındık veya badem serpiştirerek servis edin. Şeker yerine akçaağaç şurubu ya da agave şurubu gibi doğal tatlandırıcılar kullanarak tatlıyı daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.

11. Sebzeli Mini Tartlar



Bu tarif, çay saatlerine hem görsel hem de lezzet açısından renk katacak! Tam buğday unu, zeytinyağı, su ve tuz ile bir tart hamuru hazırlayın ve kalıplara yayın. İç harcı için soğanları hafifçe kavurun, ardından doğranmış ıspanakları ekleyip yumuşayana kadar pişirin. Biraz bitkisel krema ile karıştırın ve tart hamurunun içine doldurun. 180°C’de 20 dakika pişirerek servis edin. Çıtır hamuru ve sebzeli iç harcıyla hafif ve doyurucu bir seçenek!

12. Hindistan Cevizli Enerji Topları



Tatlı krizlerinizi sağlıklı bir şekilde yatıştırmak için ideal bir tarif! Hurma püresi, yulaf ezmesi, kakao ve hindistan cevizini karıştırarak bir hamur elde edin. Bu karışımdan küçük toplar yapın ve hindistan cevizine bulayın. Buzdolabında biraz bekletin. Doğal şekeriyle tatlı ihtiyacınızı karşılayan, enerjik ve sağlıklı bir alternatif!