Çay ve kahveyi solladı! TasteAtlas en iyi Türk içeceğini açıkladı

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas bu kez Türkiye’nin en sevilen içeceklerini sıraladı. Listede Türk kahvesi, ayran, boza ve çay gibi geleneksel tatlar yer alırken, zirveye yerleşen içecek birçok kişiyi şaşırttı.

Gökçen Kökden

TasteAtlas, en iyi Türk içeceklerini sıraladı. Türkiye denince ilk akla gelen çay ve Türk kahvesi listenin üst sıralarında yer alsa da birincilik başka bir içeceğin oldu.

TasteAtlas’ın hazırladığı “En İyi Türk İçecekleri” listesinde şu içecekler yer aldı:

Salep
Türk kahvesi
Şarap
Şıra
Ayran
Çay
Boza

Özellikle çayın alt sıralarda kalması sosyal medyada dikkat çekerken, listenin zirvesindeki içecek ise salep oldu. Kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden biri olan salep, TasteAtlas tarafından Türkiye’nin en iyi içeceği seçildi.

Platformun değerlendirmesinde salep; sıcak servis edilen, yoğun kıvamlı ve kendine özgü aromasıyla öne çıkan geleneksel bir içecek olarak tanımlandı.

SALEP NEYDEN YAPILIYOR?

Salebin ana hammaddesi yabani orkide bitkisinin yumruları. Bu yumrular önce kaynatılıyor, ardından kurutulup öğütülerek ince bir toz haline getiriliyor.

Ortaya çıkan salep tozu daha sonra sıcak sütle karıştırılarak hazırlanıyor. Bazı tariflerde tarçın, zencefil ve farklı baharatlar da kullanılıyor. Özellikle kış aylarında tüketilen salep, yoğun kıvamı ve sıcak yapısıyla en sevilen geleneksel içecekler arasında gösteriliyor.

SALEP NASIL HAZIRLANIYOR?

Geleneksel yöntemle hazırlanan salepte süt düşük ateşte ısıtılıyor. Ardından salep tozu yavaş yavaş eklenerek sürekli karıştırılıyor.

Bu yöntem sayesinde içeceğin kıvamı yoğunlaşıyor ve karakteristik dokusu ortaya çıkıyor. Servis sırasında üzerine çoğunlukla tarçın serpiliyor.

SALEP İÇİN “FAYDALI İÇECEK” VURGUSU

TasteAtlas’ın açıklamasında salebin içerdiği bazı bileşenlere de dikkat çekildi.

Özellikle salepte bulunan “glukomannan” isimli maddenin bronşit, öksürük ve soğuk algınlığı belirtilerinin hafiflemesine yardımcı olabileceği belirtildi. Bu nedenle salep, yalnızca lezzetiyle değil, geleneksel olarak rahatlatıcı etkisiyle de öne çıkan içeceklerden biri olarak görülüyor.

