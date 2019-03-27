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Mayıs ayında yola çıkıyor! Efsane SUV 3. kuşağında 4 kapılı Coupe oldu

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 27.03.2019 09:58 | Son Güncelleme

Alman otomobil üreticisi Porsche, sevilen Cayenne SUV modelini üçüncü kuşakta dört kapılı bir coupe olarak sundu. Geçtiğimiz günlerde dünya prömiyeri yapılan Porsche Cayenne Coupe, Mayıs ayında yola çıkacak. İşte detaylar.

Mayıs ayında yola çıkıyor! Efsane SUV 3. kuşağında 4 kapılı Coupe oldu

Porsche, Cayenne ailesini genişletiyor. Üçüncü nesli 2017 yılında tanıtılan başarılı Alman SUV serisini yeni bir coupe-SUV versiyonu ile genişletti. 2 yıl önce yola çıkan mevcut neslin neredeyse tüm teknik özelliklerini taşıyan yeni Porsche Cayenne Coupe, tek ve çift turbo olmak üzere iki farklı varyant ile Cayenne serisinin en üstünde konumlanacak.

Giriş seviyesinde gelecek olan 340 beygir güç ve 450 Nm tork üretimine sahip 3.0 L V6, 6.0 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresi ve 286 km/s maksimum hızı ile hiç de giriş seviyesi gibi durmuyor. Taa ki Turbo Cayenne Coupe’yi görene kadar. 550 beygir güç ve 770 Nm tork üretimine sahip 4.0 L twin-turbo V8 motoru ile sadece 3.9 saniyede 0-100 km/s’i gören Turbo versiyon, devasa boyutuna rağmen maksimum 286 km/s hızı ile süperspor otomobilleri aratmayacak yükseklikte bir performansa sahip.

Porsche AG Tasarım Direktörü Michael Mauer, modelin dünya prömiyerinde onu “Arkaya çok daha hızlı düşen tavan çizgisi, Cayenne’nin coupe versiyonuna daha dinamik bir görünüm kazandırdı. O, tasarım olarak bu segmentteki en sportif model olabilir” şeklinde değerlendirdi. Elbette bir tasarım direktörü yarattığı otomobili ortalama cümlelerle değerlendirmeyecektir. Ancak dürüst olmak gerekirse, değerlendirmesi abartılı değil aksine son derece gerçekçi. Mauer, bu coupe-SUV’da her ne yapmak istediyse onu yapmayı başarmış görünüyor. Kısacası
bu işin hakkını vermiş.

Keskinleştirilmiş yenilikçi gövde hatları, orantılı ölçüler ve özel tasarım ögeleri Porsche Cayenne Coupe’ye benzersiz bir tasarıma kavuşturmuş. Son derece dinamik görünen bu tasarım, iyi düşünülmüş bir takım ince teknik detaylar ile birlikte ona modern, çevik ve heyecanlı bir hava katmış.

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Anahtar Kelimeler:
Porsche Porsche Cayenne Coupe

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