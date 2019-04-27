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Çaykur Rizespor 0 - 0 Demir Grup Sivasspor (Spor Toto Süper Lig)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 27.04.2019 18:11 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’in 30. hafta karşılaşmalarında Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor evinde Demir Grup Sivasspor’u konuk etti. Karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.

Çaykur Rizespor 0 - 0 Demir Grup Sivasspor (Spor Toto Süper Lig)

Spor Toto Süper Ligi'nin 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 90 dakika boyunca çok net gol pozisyonları olmasına rağmen Rize'de gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Çaykur Rizespor, maç boyunca 22 şut çekerken karşılaşmanın henüz 1. dakikasında Vedat Muriqi ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından geçersiz sayıldı. Pozisyonu VAR ekranlarından inceleyen hakem Halis Özkahya, Muriqi'nin golden önce topu eliyle aldığını belirtti ve golü iptal etti.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, 39 puanla 7. sırada yer aldı. 5 maçtır kazanamayan Demir Grup Sivasspor ise 36 puanla 11. sırada kaldı.

Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada defansın arkasına atılan uzun pasta rakip oyunculardan kurtulan Vedat Muric'in ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. Maçın hakemi Halis Özkahya, VAR uyarısıyla Muric'in topu elle kontrol ettiğini tespit ederek, pozisyonu gol olarak değerlendirmedi.
22. dakikada Awaziem'in hatasından yararlanan Diabate'nin yaklaşık 30 metre topu sürdükten sonra ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.
33. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, Musa Çağıran'ın penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
42. dakikada Melnjak'ın soldan ceza sahası içerisine yerden pasında rakibinden vücut çalımı ile sıyrılan Umar'ın plase vuruşunda, meşin yuvarlak üsten az farkla auta gitti.
45+2. dakikada Abarhoun'un defansın arkasına uzun pasında hareketlenen Melnjak, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kafa vuruşunu istediği gibi yapamayınca, top yandan auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

69. dakikada Çaykur Rizespor atağında Melnjak'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutunda Tolgahan topu çıkardı.
71. dakikada Uğu Çiftçi ceza sahasına kadar inerek topu merkez sert bir şekilde çevirdi fakat top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı.

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Halis Özkahya xx, Samet Çiçek xx, Ceyhun Sesigüzel xx
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Boldrin xx (Mustafa dk. 77 x), Awaziem xx, Moroziuk xx, Samudio xx, Abarhoun xx, Musa xx (Saadane dk. 84 ?), Azubuike xx, Melnjak xx, Vedat xx, Aatif x (Umar dk. 27 xx)
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Uğur xx, Bjarsmyr xx, Papp xx, Douglas Santos xx (Ziya dk. 86 ?), Rybalka xx (Özer dk. 73 x), Diabate xx, Hakan xx, Braz xx, Emre x (Kone dk. 66 x), Ndinga xx
Sarı kartlar: Awaziem (Çaykur Rizespor), Hakan, Braz, Ziya (Demir Grup Sivasspor)

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Spor Toto Süper Lig Çaykur Rizespor Demir Grup Sivasspor

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