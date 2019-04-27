Çaykur Rizespor 0 - 0 Demir Grup Sivasspor (Spor Toto Süper Lig)

Spor Toto Süper Ligi'nin 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 90 dakika boyunca çok net gol pozisyonları olmasına rağmen Rize'de gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Çaykur Rizespor, maç boyunca 22 şut çekerken karşılaşmanın henüz 1. dakikasında Vedat Muriqi ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından geçersiz sayıldı. Pozisyonu VAR ekranlarından inceleyen hakem Halis Özkahya, Muriqi'nin golden önce topu eliyle aldığını belirtti ve golü iptal etti.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, 39 puanla 7. sırada yer aldı. 5 maçtır kazanamayan Demir Grup Sivasspor ise 36 puanla 11. sırada kaldı.

Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada defansın arkasına atılan uzun pasta rakip oyunculardan kurtulan Vedat Muric'in ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. Maçın hakemi Halis Özkahya, VAR uyarısıyla Muric'in topu elle kontrol ettiğini tespit ederek, pozisyonu gol olarak değerlendirmedi.

22. dakikada Awaziem'in hatasından yararlanan Diabate'nin yaklaşık 30 metre topu sürdükten sonra ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

33. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, Musa Çağıran'ın penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

42. dakikada Melnjak'ın soldan ceza sahası içerisine yerden pasında rakibinden vücut çalımı ile sıyrılan Umar'ın plase vuruşunda, meşin yuvarlak üsten az farkla auta gitti.

45+2. dakikada Abarhoun'un defansın arkasına uzun pasında hareketlenen Melnjak, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kafa vuruşunu istediği gibi yapamayınca, top yandan auta çıktı.