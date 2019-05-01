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Çaykur Rizespor'a Chahechouhe'dan kötü haber

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 01.05.2019 13:17 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor'un Faslı futbolcusu Aatif Chahechouhe sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Tecrübeli oyuncu tedavisi için bir haftalığına ülkesine gitti.

Çaykur Rizespor'a Chahechouhe'dan kötü haber

Süper Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'a Aatif'tan kötü haber geldi. Geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sakatlığının nüksetmesi üzerine 27'nci dakikada oyundan çıkarak yerini Umar'a bırakan Aatif'ın başkent temsilcisi karşısında takımını yalnız bırakacağı öğrenildi. Faslı futbolcu tedavisi için ülkesine giderken, sakatlığı nedeniyle takımından bir hafta ayrı kalacağı bildirildi. Aatif'ın önümüzdeki hafta Rize'de oynanacak olan Galatasaray maçına yetiştirilmesi bekleniyor.

Devre arasında Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan Aatif, yeşil mavili forma ile ligde 10 maça çıkarken 3 kez gol sevinci yaşadı. 3 maçta 90 dakika süre alan Faslı futbolcu 2 maçta sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi, 2 maçta ise sakatlığı nedeniyle kadroya giremedi. Aatif, 25'inci haftada oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor maçında ilk 18'de yer almasına rağmen oyuna dahil edilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Aatif Chahechouhe Spor Toto Süper Lig

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