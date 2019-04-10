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Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında yırtılan kale ağına şutun şiddeti neden olmuş

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.04.2019 12:16 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Rize'de Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada iki takım adına atılan 1'er golde aynı kale ağının delinme nedeninin atılan gollerdeki şutun şiddetinin etkili olduğu belirlendi.

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında yırtılan kale ağına şutun şiddeti neden olmuş

Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçına atılan goller ve VAR tartışmasının yanında ağları delen goller de damga vurdu. Konuk ekip Beşiktaş'ın 7-2 galip geldiği müsabakanın 43'üncü dakikasında Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç ve 90'ıncı dakikada Beşiktaşlı Güven Yalçın'ın attığı gollerde top ağları delmişti. Kapalı dağ tarafındaki kalede meydana gelen file yırtılması hakkında edinilen bilgilere göre, filelerin bakımında herhangi bir ihmal olmadığı, filelerin tüm dünyada kullanılan standart ölçülere uygun olduğu belirtildi. Ağları delen iki golün; filelerin fazla gerilmesinden ve şutların şiddetinden kaynaklanabileceği bilgisi verilirken, maç öncesi hakemlerin de fileleri kontrol ettiği ve sıkıntılı bir durumun görülmediği bilgisi alındı.

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Çaykur Rizespor Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

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