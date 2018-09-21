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Çaykur Rizespor'da İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 21.09.2018 15:34 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Kulübü bir süredir karşılıklı anlaşarak ayrılmak istediği Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile anlaşarak yollarını ayırdı.

Çaykur Rizespor'da İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi sonlandırılmıştır. İbrahim Üzülmez ve ekibine teşekkür eder, başarılar dileriz" denildi.

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Spor Toto Süper Lig Çaykur Rizespor ibrahim üzülmez

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