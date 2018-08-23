Çaykur Rizespor'da yeni hedef Mustafa Pektemek

Olympiakos forması giyen Uros Djurdjevic’i İspanyol ekiplerinden Gijon’a kaptıran Yeşil-Mavililer, Pektemek için Beşiktaş’ın kapısını çaldı. Üzülmez, mücadeleci yapısı nedeniyle Mustafa’nın takıma ciddi düzeyde katkı sağlayacağı görüşünde.

Siyah-Beyazlı kulüpte yedek olmaktan kurtulamayan ve bu sezon da forma bulması zor gözüken Mustafa, son 2 senedir kendisine gelen teklifleri reddediyor. Çaykur Rizespor Yönetimi, Mustafa’yı ikna etmesi halinde Beşiktaş’la el sıkışılacak.

Bonservisiyle alınacak

Geçen sezon 3 kulvarda çıktığı 15 maçta 5 kez rakip fileleri havalandıran 30 yaşındaki forvetin, Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Eğer oyuncuyla anlaşma sağlanırsa Karadeniz ekibi, bonservisiyle birlikte bu transfer gerçekleştirecek. (FANATİK)

