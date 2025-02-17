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Çaykur Rizespor'dan Galatasaray maçına az bir süre kala 'özel prim' açıklaması!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.02.2025 07:40
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'dan prim açıklaması geldi. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi Karadeniz ekibi, oyuncularına verilecek primi kamuoyu ile paylaştı.

Çaykur Rizespor'dan Galatasaray maçına az bir süre kala 'özel prim' açıklaması!

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı öncesi çıkan ekstra prim iddialarına yönelik açıklama yayımladı. Rizespor'dan yapılan açıklamada prim miktarı resmi bir dille paylaşıldı.

"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ MAÇLARINDA OLDUĞU GİBİ..."

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"Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında yarın karşılaşacağımız Galatasaray maçında sezon başında belirlenen şartlarda, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında olduğu gibi prim uygulaması yapılacaktır."

"GALATASARAY MAÇINA ÖZEL PRİM UYGULANACAĞI İDDİA EDİLMEKTEDİR"

"Bazı sosyal medya hesaplarında, Kulüp Başkanımız İbrahim Turgut tarafından Galatasaray maçına özel prim uygulanacağı iddia edilmektedir. Bahse konu mücadele ile ilgili özel prim uygulaması sözkonusu değildir.

Kulüp Başkanımız İbrahim Turgut öncülüğünde yönetim kurulumuz tarafından geçtiğimiz yıldan itibaren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına özel prim belirlenmekte ve uygulamaya konulmaktadır. Bu sezonda da bahse konu üç takım ile yapılan mücadeleye özgü prim ve bilet satışı sezon başında belirlenmiş ve uygulanmaktadır."

Bahse konu mücadele ile ilgili özel prim açıklamaları gerçeği yansıtmadığı gibi kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlarda bulunan kişilerin tespiti ile birlikte yasal haklarımız saklı tutulmaktadır.

Takımımız bütün hazırlıklarını tamamlamış ve kampa girmiştir. Zorlu lig yarışında alt sıralardan uzaklaşmak ve üst sıralara tutunmak adına kazanmak zorunda olduğumuz zor bir mücadeleye çıkacağız. Bu mücadele öncesinde sarı kart cezalısı Dal Varesanovic ve Samet Akaydin ile birlikte sakatlığı henüz tam olarak geçmeyen Eray Korkmaz dışında eksik oyuncumuz bulunmamaktadır.

Taraftarımızdan ilk düdükten son düdüğe kadar takımlarını desteklemelerini bekliyoruz. Her ne şartta olursa olsun taraftarımızın desteği ile kazanmak adına sahada sonuna kadar mücadele edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor prim galatasaray
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