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  4. Çaykur Rizespor eski başkanı video çekti, Galatasaray'a 6-1 yenilen Sivasspor'da Teknik Direktörü Bülent Uygun'a demediğini bırakmadı! "Yazık yazık..."

Çaykur Rizespor eski başkanı video çekti, Galatasaray'a 6-1 yenilen Sivasspor'da Teknik Direktörü Bülent Uygun'a demediğini bırakmadı! "Yazık yazık..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.05.2024 15:49
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Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u 6-1'lik skorla geçen Galatasaray'da yüzler gülerken, Çaykur Rizespor eski başkanı Tahir Kıran çektiği bir videoda Sivasspor'un hocası Bülent Uygun için çok sert ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Çaykur Rizespor eski başkanı video çekti, Galatasaray'a 6-1 yenilen Sivasspor'da Teknik Direktörü Bülent Uygun'a demediğini bırakmadı! "Yazık yazık..."

Galatasaray, kritik karşılaşmada sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 6-1 mağlup ederken Sarı-Kırmızılılar 3 puanın yanında averaj anlamında da büyük bir avantaj elde etmiş oldu.

35 haftanın sonunda topladığı 96 puanla birlikte Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan takım rekorunu kıran Sarı-Kırmızılılar bu rekoru da Fenerbahçe'nin elinden almış oldu. oldu. Bu rekor daha önce Fenerbahçe'ye aitti.

BÜLENT UYGUN'A SERT SÖZLER

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Galatasaray'ın aldığı bu galibiyetin yankıları sürerken, Çaykur Rizespor'un eski Başkanı Tahir Kıran, Sivasspor Teknik Direktör Bülent Uygun'a serzenişte bulundu.

"YAZIK YAZIK..."

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Görüntülü video paylaşan Kıran şunları söyledi: "Sevgili Bülent hocam, 'Fenerbahçe'den puan aldım, Galatasaray'dan da alacağım' dedin söz verdin! Galatasaray'ın averajını da düzelttin. Seni tebrik ediyorum. Sana başarılar diliyorum. Yazık, yazık..."

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