Çaykur Rizespor - Fenerbahçe Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, 10 Ekim 2026 günü saat 19:00 itibarıyla Çaykur Didi sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, 10 Ekim 2026 tarihinde Trendyol Süper Lig kapsamında karşı karşıya geliyor. İki takımın form durumu ve detayları dikkat çekiyor.
Çaykur Rizespor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 10 puanla 9. sırada.
Fenerbahçe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 10 puanla 6. sırada.
Çaykur Rizespor, son 5 maçında 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak dalgalı bir form grafiği sergiliyor. Fenerbahçe ise 3 galibiyetle birlikte son 5 maçında sadece 1 mağlubiyet yaşamış durumda ve hücumda daha etkili gözüküyor.
Çaykur Rizespor kadrosunda Khusniddin Alikulov (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Valentin Mihaila (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Qazim Laci (Şüpheli) yer almıyor.
Fenerbahçe kadrosunda Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık) ve Mert Müldür (Sakat - Menisküs Problemi) yer almıyor.
Çaykur Rizespor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Emrecan Bulut, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Mithat Pala. Fenerbahçe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Vedat Muriqi, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle İrfan Can Kahveci.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Fenerbahçe 4 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Çaykur Rizespor 7, Fenerbahçe 18 gol attı.
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