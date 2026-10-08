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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe karşısında galibiyet arayışında. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
Trendyol Süper Lig
Çaykur Rizespor
Cumartesi 19:00
10.10.2026
Fenerbahçe
Stadyum: Çaykur Didi Yayın: beIN Sports

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, 10 Ekim 2026 günü saat 19:00 itibarıyla Çaykur Didi sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, 10 Ekim 2026 tarihinde Trendyol Süper Lig kapsamında karşı karşıya geliyor. İki takımın form durumu ve detayları dikkat çekiyor.

Lig Durumu

Çaykur Rizespor

9. Trendyol Süper Lig
O
6
G
3
B
1
M
2
P
10
7
Attığı Gol
6
Yediği Gol
+1
Averaj

Fenerbahçe

6. Trendyol Süper Lig
O
6
G
3
B
1
M
2
P
10
16
Attığı Gol
6
Yediği Gol
+10
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Çaykur Rizespor 7 / 6
Fenerbahçe 16 / 6

İç Saha / Deplasman Performansı

Çaykur Rizespor İç saha
Oynanan Maç
2
G / B / M
0 / 0 / 2
Gol
0 – 3
Fenerbahçe Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
1 / 1 / 1
Gol
3 – 2

Çaykur Rizespor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 10 puanla 9. sırada.

Fenerbahçe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 10 puanla 6. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Çaykur Rizespor B G M G M

tüm kulvarlar

  • 20.09.2026 Göztepe 2-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig B
  • 12.09.2026 Eyüpspor 0-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig G
  • 07.09.2026 Çaykur Rizespor 0-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M
  • 29.08.2026 Gaziantep FK 1-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig G
  • 22.08.2026 Çaykur Rizespor 0-2 Samsunspor Trendyol Süper Lig M
Fenerbahçe G B M G G

tüm kulvarlar

  • 03.10.2026 Turan 0-2 Fenerbahçe Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G
  • 20.09.2026 Fenerbahçe 8-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig G
  • 14.09.2026 Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig B
  • 10.09.2026 Fenerbahçe 1-1 Roma Şampiyonlar Ligi B
  • 05.09.2026 Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Çaykur Rizespor, son 5 maçında 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak dalgalı bir form grafiği sergiliyor. Fenerbahçe ise 3 galibiyetle birlikte son 5 maçında sadece 1 mağlubiyet yaşamış durumda ve hücumda daha etkili gözüküyor.

Eksik Oyuncular

Çaykur Rizespor

3 eksik
Khusniddin Alikulov Sakat Ön Çapraz Bağı Yırtık
Valentin Mihaila Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Qazim Laci Şüpheli

Fenerbahçe

2 eksik
Jayden Oosterwolde Sakat Arka Adalesinde Yırtık
Mert Müldür Sakat Menisküs Problemi

Çaykur Rizespor kadrosunda Khusniddin Alikulov (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Valentin Mihaila (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Qazim Laci (Şüpheli) yer almıyor.

Fenerbahçe kadrosunda Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık) ve Mert Müldür (Sakat - Menisküs Problemi) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Emrecan Bulut Emrecan Bulut Çaykur Rizespor 2 Gol 1 Asist
Iustin Doicaru Çaykur Rizespor 1 Gol 1 Asist
Mithat Pala Mithat Pala Çaykur Rizespor 0 Gol 2 Asist
Ali Sowe Ali Sowe Çaykur Rizespor 2 Gol 0 Asist
Vedat Muriqi Vedat Muriqi Fenerbahçe 6 Gol 1 Asist
Mason Greenwood Mason Greenwood Fenerbahçe 4 Gol 2 Asist
İrfan Can Kahveci İrfan Can Kahveci Fenerbahçe 1 Gol 3 Asist
Oğuz Aydın Oğuz Aydın Fenerbahçe 1 Gol 2 Asist

Çaykur Rizespor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Emrecan Bulut, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Mithat Pala. Fenerbahçe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Vedat Muriqi, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle İrfan Can Kahveci.

İkili Rekabet
0 Çaykur Rizespor
1 Beraberlik
4 Fenerbahçe
  • 17.04.2026 Fenerbahçe 2-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig
  • 23.11.2025 Çaykur Rizespor 2-5 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig
  • 02.02.2025 Fenerbahçe 3-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig
  • 25.08.2024 Çaykur Rizespor 0-5 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig
  • 17.02.2024 Çaykur Rizespor 1-3 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Fenerbahçe 4 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Çaykur Rizespor 7, Fenerbahçe 18 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman?

10 Ekim 2026.

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta?

19:00.

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

beIN Sports.

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında hangi oyuncular eksik?

Khusniddin Alikulov, Valentin Mihaila, Qazim Laci, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür.

Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'nin ligde kaç puanı var?

Her iki takımın da 10 puanı var.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor fenerbahçe
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