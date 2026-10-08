Çaykur Rizespor - Fenerbahçe Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Çaykur Rizespor Cumartesi 19:00 Fenerbahçe

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, 10 Ekim 2026 günü saat 19:00 itibarıyla Çaykur Didi sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, 10 Ekim 2026 tarihinde Trendyol Süper Lig kapsamında karşı karşıya geliyor. İki takımın form durumu ve detayları dikkat çekiyor.

Lig Durumu Çaykur Rizespor 9. Trendyol Süper Lig O 6 G 3 B 1 M 2 P 10 7 Attığı Gol 6 Yediği Gol +1 Averaj Fenerbahçe 6. Trendyol Süper Lig O 6 G 3 B 1 M 2 P 10 16 Attığı Gol 6 Yediği Gol +10 Averaj Gol Durumu (Toplam) Çaykur Rizespor 7 / 6 Fenerbahçe 16 / 6 İç Saha / Deplasman Performansı ÇR Çaykur Rizespor İç saha Oynanan Maç 2 G / B / M 0 / 0 / 2 Gol 0 – 3 F Fenerbahçe Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 1 / 1 / 1 Gol 3 – 2

Çaykur Rizespor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 10 puanla 9. sırada.

Fenerbahçe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 10 puanla 6. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Çaykur Rizespor B G M G M tüm kulvarlar Göztepe 2-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig B

Eyüpspor 0-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig G

Çaykur Rizespor 0-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M

Gaziantep FK 1-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig G

Çaykur Rizespor 0-2 Samsunspor Trendyol Süper Lig M Fenerbahçe G B M G G tüm kulvarlar Turan 0-2 Fenerbahçe Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G

Fenerbahçe 8-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig G

Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig B

Fenerbahçe 1-1 Roma Şampiyonlar Ligi B

Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Çaykur Rizespor, son 5 maçında 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak dalgalı bir form grafiği sergiliyor. Fenerbahçe ise 3 galibiyetle birlikte son 5 maçında sadece 1 mağlubiyet yaşamış durumda ve hücumda daha etkili gözüküyor.

Eksik Oyuncular Çaykur Rizespor 3 eksik Khusniddin Alikulov Valentin Mihaila Qazim Laci Fenerbahçe 2 eksik Jayden Oosterwolde Mert Müldür

Çaykur Rizespor kadrosunda Khusniddin Alikulov (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Valentin Mihaila (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Qazim Laci (Şüpheli) yer almıyor.

Fenerbahçe kadrosunda Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık) ve Mert Müldür (Sakat - Menisküs Problemi) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Emrecan Bulut Çaykur Rizespor 2 Gol 1 Asist Iustin Doicaru Çaykur Rizespor 1 Gol 1 Asist Mithat Pala Çaykur Rizespor 0 Gol 2 Asist Ali Sowe Çaykur Rizespor 2 Gol 0 Asist Vedat Muriqi Fenerbahçe 6 Gol 1 Asist Mason Greenwood Fenerbahçe 4 Gol 2 Asist İrfan Can Kahveci Fenerbahçe 1 Gol 3 Asist Oğuz Aydın Fenerbahçe 1 Gol 2 Asist

Çaykur Rizespor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Emrecan Bulut, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Mithat Pala. Fenerbahçe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Vedat Muriqi, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle İrfan Can Kahveci.

İkili Rekabet 0 Çaykur Rizespor 1 Beraberlik 4 Fenerbahçe Fenerbahçe 2-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig

Çaykur Rizespor 2-5 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe 3-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig

Çaykur Rizespor 0-5 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig

Çaykur Rizespor 1-3 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Fenerbahçe 4 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Çaykur Rizespor 7, Fenerbahçe 18 gol attı.