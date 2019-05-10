Çaykur Rizespor Galatasaray'a zor rakip

Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan lider Galatasaray, Çaykur Rizespor ile Süper Lig'de yaptığı son maçlarda oldukça zor galip geliyor. Ligde rakibiyle yaptığı son 9 maçtan sadece 2'sini kazanabilen sarı-kırmızılı ekip, 6 kez berabere kaldı, bir kez mağlup oldu.
RİZE'DE SON 6 MAÇTA 1 GALİBİYET
Galatasaray, ligde Çaykur Rizespor ile deplasmanda yaptığı son 6 maçtan sadece birini kazanabildi, 2 kez yenilip, 3 kez de berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca rakibini deplasmandaki son 4 lig maçında mağlup edemedi. Bu süre içindeki 3 maç berabere bitti, birini ev sahibi ekip kazandı. Öte yandan Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Rize'de 17 kez karşılaşırken, konuk ekip bu maçlardan 10'unu kazandı. Karadeniz ekibi evinde 4 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti. Rize'de Galatasaray'ın 36 golüne, Çaykur Rizespor 20 golle karşılık verdi. Taraflar Rize'de en son 2016-2017 sezonunda karşılaştı ve müsabaka 1-1 sonuçlandı.
LİGDE 36. RANDEVU
Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde yarın 36. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 35 lig maçından 23'ünü Galatasaray, 5'ini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı ekibin 80 golüne, yeşil-mavililer 33 golle karşılık verebildi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı.
FARKLI SKORLAR
Galatasaray, Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Rizespor ise Galatasaray karşısındaki toplam 5 galibiyetinden 4'ünü tek farklı skorlarla elde etti, sadece 1986-1987 sezonunda evinde 2-0 kazandı. Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazanırken, filelere giden toplam 9 gol, iki takım arasında geride kalan 35 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 35 maçtan 33'ünde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 2 maçı deplasmanda kaybetti.
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