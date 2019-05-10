Çaykur Rizespor Galatasaray'a zor rakip

Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan lider Galatasaray, Çaykur Rizespor ile Süper Lig'de yaptığı son maçlarda oldukça zor galip geliyor. Ligde rakibiyle yaptığı son 9 maçtan sadece 2'sini kazanabilen sarı-kırmızılı ekip, 6 kez berabere kaldı, bir kez mağlup oldu.

RİZE'DE SON 6 MAÇTA 1 GALİBİYET

Galatasaray, ligde Çaykur Rizespor ile deplasmanda yaptığı son 6 maçtan sadece birini kazanabildi, 2 kez yenilip, 3 kez de berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca rakibini deplasmandaki son 4 lig maçında mağlup edemedi. Bu süre içindeki 3 maç berabere bitti, birini ev sahibi ekip kazandı. Öte yandan Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Rize'de 17 kez karşılaşırken, konuk ekip bu maçlardan 10'unu kazandı. Karadeniz ekibi evinde 4 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti. Rize'de Galatasaray'ın 36 golüne, Çaykur Rizespor 20 golle karşılık verdi. Taraflar Rize'de en son 2016-2017 sezonunda karşılaştı ve müsabaka 1-1 sonuçlandı.

LİGDE 36. RANDEVU

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde yarın 36. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 35 lig maçından 23'ünü Galatasaray, 5'ini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı ekibin 80 golüne, yeşil-mavililer 33 golle karşılık verebildi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı.