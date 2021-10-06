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Çaykur Rizespor- Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a tarihi ceza

06.10.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de artan hakem hataları sonrasında Kulüpler Birliği bugün hakemleri konuşmak için toplanıyor. Merkez Hakem Kurulu'nun Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının orta hakemi Ali Palabıyık'a ligin ikinci yarısına kadar maç vermeyeceği öğrenildi.

Çaykur Rizespor- Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Süper Lig'de artan hakem hataları sonrasında Kulüpler Birliği bugün hakemleri konuşmak için toplanıyor.

Çaykur Rize- Galatasaray maçında yaşananlar, Trabzonspor 'un hakem kararlarına isyanı, Beşiktaş 'ın Sergen Yalçın'ın atılması ve onun öncesindeki pozisyon konusundaki itirazları, F.Bahçe'nin hatalara tepkisi başta olmak üzere tüm kulüpler hakemlerden şikâyetçi olmuştu.

Toplantı sonrası MHK'nin değişmesi için kulüplerin, TFF'ye ortak yazı yollayacağı öğrenildi.

Sabah'ın haberine gröe; MHK'nin, Rize-Galatasaray maçının orta hakemi Ali Palabıyık'a 2. yarıya kadar maç vermeyeceği kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
Ali Palabıyık Galatasaray Futbol Kulübü Çaykur Rizespor
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