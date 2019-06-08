SPOR

Çaykur Rizespor, genç stoper Burak Öksüz'ü istiyor

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 08.06.2019 11:48 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor'da, transfer çalışmalarına başlanırken, stoper mevkiindeki ilk tercihin ise Ankaraspor'da yetişip Ankara Demirspor ile şampiyonluk yaşayan başarılı genç oyuncu Burak Öksüz'den yana kullanacağı belirtildi.

Çaykur Rizespor, genç stoper Burak Öksüz'ü istiyor

Futbol hayatına Rize Çayspor’da başlayan, Osmanlıspor ve Ankaragücü’nde yetişip ardından Ankara Demirspor’da profosyonel olan 23 yaşındaki stoper oyuncu Burak Öksüz, geçen sezon Erzincanspor’a transfer oldu. 2018-2019 sezonu Türkiye 3'üncü Lig 3'üncü gurupta mücadele eden Erzincanspor’un formasını giyen Öksüz, 29 maçta ilk 11'de yer alırken, takımı adına 2 de gol kaydetti.

Genç sol stoper, önceki sezon Ankara Demirspor formasıyla şampiyon olarak 2'inci Lig'e yükselme heyecanını yaşadı. Ankara Demirspor formasıyla profesyonel olan Burak, 3 sezonda çıktığı 82 karşılaşmada 6 golle fileleri havalandırdı.

Başarılı oyuncu ile Çaykur Rizespor’un temasa geçtiği öğrenildi. Stoper mevkiinde geleceğe yönelik bir oyuncu transfer etmek isteyen yeşil-mavililerde, Burak Öksüz transferinin önümüzdeki günlerde bitmesi bekleniyor.

Öte yandan bonservisi elinde bulunan genç oyuncuyu eski hocası Mustafa Kaplan’ın da Ankaragücü’ne ısrarla istediği belirtildi. Kasımpaşa, Bursaspor, Balıkesir ve Akhisarspor’un da transfer listesinde bulunan Öksüz, memleketinin takımı olan Çaykur Rizespor’da futbol oynamaya sıcak bakıyor.

Bir kentin simgesi oldu! O detayı gören hayran kalıyorBir kentin simgesi oldu! O detayı gören hayran kalıyor
Vedat Muriqi için resmi açıklama!Vedat Muriqi için resmi açıklama!
Kartal imzayı attı, iddialı konuştuKartal imzayı attı, iddialı konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Burak Öksüz Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Trabzon'dan F.Bahçe'ye çok sert 2010/11 sezonu yanıtı!

Trabzon'dan F.Bahçe'ye çok sert 2010/11 sezonu yanıtı!

Babel'den G.Saray paylaşımı

Babel'den G.Saray paylaşımı

Real Madrid, Hazard'ı resmen açıkladı

Real Madrid, Hazard'ı resmen açıkladı

Süper Lig'de Buffon bombası!

Süper Lig'de Buffon bombası!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Rizespor'dan açıklama: Maç tekrarı için başvuracağız

Rizespor'dan açıklama: Maç tekrarı için başvuracağız

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Menajeri açıkladı! 'F.Bahçe gelecek sezon için istiyor'

Menajeri açıkladı! 'F.Bahçe gelecek sezon için istiyor'

Ve teklif açıklandı! Vedat Muriqi...

Ve teklif açıklandı! Vedat Muriqi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çaykur Rizespor, genç stoper Burak Öksüz'ü istiyor

Rizespor, genç stoperi istiyor

Vedat Muriqi için resmi açıklama!

Vedat Muriqi için resmi açıklama!

Çaykur Rizespor İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Kartal imzayı attı, iddialı konuştu

Çaykur Rizespor, İsmail Kartal'la sözleşme imzalayacak

Rize, İsmail Kartal ile imzalıyor

Ve açıkladı! İşte Vedat Muriqi'in gönlündeki takım

Ve açıkladı! İşte Vedat Muriqi'in gönlündeki takım

Yılmaz Bal: Vedat Muriqi'nin bonservisi 10 milyon euro

'Vedat Muriqi 10 milyon euro'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.