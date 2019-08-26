Çaykur Rizesporlu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'tan olay yaratan çekiliş

Çaykur Rizespor'un Ukraynalı futbolcusu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Moroziuk, dün akşam paylaştığı videoda taraftarlara vereceği bir forma için çekiliş yapacağını söyledi.

Irına Moroziuk çekilişte vereceği formaya kendi parfümünün sıkıldığını ve formayı Sivasspor maçında da giydiğini belirtti.

Yenge Moroziuk'un bu paylaşımı binlerce yorum alırken taraftarların büyük katılım gerçekleştirdiği görüldü.

Model olan Irına Moroziuk'in Instagram'da 29 bin takipçisi bulunuyor. Irına'nın paylaşımları takipçilerinden büyük beğeni alıyor.

