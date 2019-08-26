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Çaykur Rizesporlu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'tan olay yaratan çekiliş

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 26.08.2019 20:29 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Ukraynalı futbolcusu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk dün akşamki paylaşımıyla gündeme oturdu.

Çaykur Rizespor'un Ukraynalı futbolcusu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Moroziuk, dün akşam paylaştığı videoda taraftarlara vereceği bir forma için çekiliş yapacağını söyledi.

Irına Moroziuk çekilişte vereceği formaya kendi parfümünün sıkıldığını ve formayı Sivasspor maçında da giydiğini belirtti.

Yenge Moroziuk'un bu paylaşımı binlerce yorum alırken taraftarların büyük katılım gerçekleştirdiği görüldü.

Model olan Irına Moroziuk'in Instagram'da 29 bin takipçisi bulunuyor. Irına'nın paylaşımları takipçilerinden büyük beğeni alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Irina Moroziuk Mykola Moroziuk Çaykur Rizespor

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
rizelilere dikkat et, çoğu hacı hocadır yenge yenge derler ama fırsatını bulurlarsa yenge dinlemezler dikkat
29 bin takipcinin 20bini rizelidir
nasıl bir olay anlayamadım
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