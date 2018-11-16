'Cebindeki son parayla benzin alan evsiz adam hikayesi düzmece'

Hatta bu hikaye evsiz adam için bir yardım kampanyasının başlamasına ve 400 bin doların toplanmasına kadar vardı.

Ancak şimdi Amerikalı savcılar bu hikayenin tamamen bir kurgudan ibaret olduğunu söylüyor.

Kate McClure ve Mark D'Amico çifti, bir gece ıssız bir yolda kalan Kate McClure'e cebindeki son parayla yardım ettiği gerekçesiyle eski donanma subayı Johnny Bobbitt için 400 bin dolar topladıkları bir yardım kampanyası başlatmıştı.

Bu hikayenin internette uyandırdığı ilgi, evsiz Bobbitt'in Kate McClure'e gelene kadar arabanın kapılarını kitleyip beklemesi gerektiğini söylediğine kadar farklı detayların anlatılmasına yol açmıştı.

Bu üçlü radyolardan televizyon kanallarına birçok medya kuruluşunda hikayelerini anlattı.

Yaz aylarında ise bu üçlünün arası Johnny Bobbitt'in, çiftin kendisi için topladığı 400 bin doları kendisine vermediği ve bu parayı tatillerde harcadığı gerekçesiyle dava açması yüzünden bozulmuştu.

Ancak Perşembe günü New Jersey'de bir basın toplantısı düzenleyen Savcı Scott Coffina, kampanyaya ilham veren bu hikayenin tamamen yalan olduğunu açıkladı.