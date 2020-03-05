SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Ceferin'den EURO 2020 ve koronavirüs açıklaması

Ceferin'den EURO 2020 ve koronavirüs açıklaması

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 05.03.2020 22:25 | Son Güncelleme

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs salgını nedeniyle EURO 2020'nin ertelenmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Ceferin'den EURO 2020 ve koronavirüs açıklaması

12 Haziran'da başlayacak EURO 2020 finalleri öncesinde koronavirüs salgını panik yaratırken, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin konu hakkında açıklama yaptı.

EURO 2020'nin ertelenmesinin söz konusu olmadığını belirten Ceferin, "Koronavirüs ciddi bir durum. Başa çıkmamız gereken durumlardan bir tanesi, birçok organizasyon yapıyoruz. Ben iyimserim. EURO 2020 başlamadan her şey kontrol altına alınacaktır, endişeli değilim" dedi.

Maçların seyircisiz oyanmasının gündeme gelip gelmeyeceği sorulurken, "Bu konuda kendimize güveniyoruz, şu anda endişeli değiliz. Seyircisiz oynama konusunu düşünmek bile istemiyorum. Çünkü her şeyin aynen planlandığı gibi olacağından eminiz. Durumu doğru bir şekilde değerlendirirseniz sakin olursunuz ve panik yapmadan ciddi bir şekilde ilerleyebilirsiniz." ifadelerini kullandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp... Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp...
Arsenal'den flaş Orkun Kökçü hamlesiArsenal'den flaş Orkun Kökçü hamlesi
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uefa Aleksander Ceferin koronavirüs açıklama

En Çok Okunan Haberler

'Koronavirüs ilacını buldum' demişti! İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti

'Koronavirüs ilacını buldum' demişti! İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti

Bakan Koca'dan koronavirüs salgınıyla ilgili flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan koronavirüs salgınıyla ilgili flaş açıklamalar

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sürprizi

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sürprizi

Sivasspor'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması

Sivasspor'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması

Basketbol maçında antrenör dehşeti

Basketbol maçında antrenör dehşeti

Şenol Güneş'e milli takım mesajı: Benim gibi Türk golcü yok

Şenol Güneş'e milli takım mesajı: Benim gibi Türk golcü yok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Eintracht Frankfurt turu aldı, Basel'in rakibi oldu

Eintracht Frankfurt turu aldı, Basel'in rakibi oldu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Avrupa'da devrim! İki lig birleşiyor...

Avrupa'da devrim! İki lig birleşiyor...

Hagi sürprizi! F.Bahçe'yi açıkladı

Hagi sürprizi! F.Bahçe'yi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ceferin'den EURO 2020 ve koronavirüs açıklaması

Ceferin'den EURO 2020 ve koronavirüs açıklaması

Danimarkalı eski futbolcu Thomas Kahlenberg'de koronavirüs tespit edildi

Danimarkalı eski yıldızda koronavirüs tespit edildi

Arsenal'den flaş Orkun Kökçü hamlesi

Arsenal'den flaş Orkun Kökçü hamlesi

PSG 5-1 Olympique Lyon (Maç Sonucu) PSG Fransa Kupası'nda finale çıktı

PSG 5-1 Olympique Lyon (Maç Sonucu) PSG Fransa Kupası'nda finale çıktı

Haaland'dan flaş Ibrahimovic sözleri!

Haaland'dan flaş Ibrahimovic sözleri!

Eintracht Frankfurt turu aldı, Basel'in rakibi oldu

Eintracht Frankfurt turu aldı, Basel'in rakibi oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.