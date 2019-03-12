Çekim esnasında bayrağı yere düşüren öğrenciden duygulandıran hareket

Gazi Emet ilkokulu öğretmenlerinden Esin Sarıkaya yönetiminde Emet ilçesinde gerçekleştirilen çekimlerde Cevizdere Şehitliğinde öğrenciler İstiklal marşını okurken, elinde tuttuğu bayrağı düşüren Gazi Emet İlkokulu öğrencisi Batuhan Karaosmanoğlu’nun, bayrağı yerden aldıktan sonra 3 defa öperek alnına koyması herkesi duygulandırdı.
Öğrencinin mahçubiyeti ve bayrağa karşı Şehitlikte gösterdiği hürmet ve saygı içeren videonun paylaşılması ile sosyal medyada da ilgi gördü.
(İHA)
Antalya'da denize girenlere uyarı: Temastan kaçının
Canan Karatay, çiğ köfte için bakın ne dedi...
Sosyal medyayı sallayan görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sürpriz
Duygusal anlar... İbrahim Tatlıses sürprizi
'Mezarım ayaklar altında olsun' diye vasiyet etmişti...
Ferhat ile Şirin’in bugüne dek muhtemelen duymadığınız öyküsü
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Anlamak güç! Pes dedirten ev ilanları...
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek
Bu ülkede hesap ödemiyorsunuz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum