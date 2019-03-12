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Çekim esnasında bayrağı yere düşüren öğrenciden duygulandıran hareket

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İLGİNÇ HABERLER  | 12.03.2019 20:03 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Emet ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı kapsamında Gazi Emet ilkokulu tarafından yapılan çekimlerde bir öğrencinin yere düşürdüğü bayrağı alıp 3 kez öpüp alnına götürmesi herkesi duygulandırdı.

Gazi Emet ilkokulu öğretmenlerinden Esin Sarıkaya yönetiminde Emet ilçesinde gerçekleştirilen çekimlerde Cevizdere Şehitliğinde öğrenciler İstiklal marşını okurken, elinde tuttuğu bayrağı düşüren Gazi Emet İlkokulu öğrencisi Batuhan Karaosmanoğlu’nun, bayrağı yerden aldıktan sonra 3 defa öperek alnına koyması herkesi duygulandırdı.

Öğrencinin mahçubiyeti ve bayrağa karşı Şehitlikte gösterdiği hürmet ve saygı içeren videonun paylaşılması ile sosyal medyada da ilgi gördü.

(İHA)

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12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma pr Kütahya

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