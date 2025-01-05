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Çekirdek yükü nedir? Çekirdek yükü nasıl hesaplanır? Atom yapısını nasıl belirler?

Ferhan Petek Ferhan Petek
19.12.2024 00:02
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Maddenin yapısını, etkileşimlerini, tepkimelerini, özelliklerini araştıran ve uygulayan bilim dalı kimyadır. Kimya alanında yapılan araştırmalar ve çalışmalar daha geniş bir tanımla maddelerin özellikleriyle, sınıflara ayrılmasıyla, kimyasal tepkimelerle ve benzeri konularla ilgilenir. Atom ve atom çekirdeği de kimya alanına giren konulardır.

Çekirdek yükü nedir? Çekirdek yükü nasıl hesaplanır? Atom yapısını nasıl belirler?

Atom çekirdeği, elektronlardan kütle olarak büyük olan iki temel parçacıktan, nötron ve protondan meydana gelir. Protondaki elektrik yükü 1'dir. Nötron da yükü olmayan bir parçacıktır. Tüm bunlara bağlı olarak atom çekirdeğinin pozitif elektrik yüküne sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

Çekirdek yükü nedir?

En net tanımı ile çekirdek yükü atom numarasıdır. Periyodik tabloya göre atomun yer aldığı kısmın hemen sol alt kısmında yer alan rakamlar çekirdek yüküdür. Çekirdek yükü atomda yer alan proton miktarına eşittir. Örnek olarak hidrojen atomunda 1 proton vardır ve bu durumda hidrojene ait çekirdek yükü de bir olur.

Atomlara bakıldığı zaman onları birbirlerinden ayıran en önemli özellik nötron, elektron ve proton sayılarıdır. Bu durum nedeniyle de atom sıralaması da proton, nötron ve elektron sayılarına göre yapılır. Çekirdek atomun merkezinde yer alır. Çekirdekte de pozitif ve nötr olarak ikiye ayrılan protonlar vardır. Bu nedenlere bağlı olarak da çekirdek yükü proton sayısı ile direkt olarak bağlantılıdır.

Çekirdek yükü nasıl hesaplanır?

Atomlara ait çekirdek yükünü tespit edebilmek için hesaplama yapılır. İlk yapılacak olan işlem ise periyodik tabloya göz atmak olacaktır. Periyodik tabloda atomlar artan atom numaralarına yani çekirdek yüküne göre dizilmişlerdir.

Çekirdek yükü bir diğer anlamda atom numarası da olduğu için atomda bulunan proton sayısı ile aynıdır. Atom yükü daima nötr olmak zorundadır. Çünkü atomdaki protonlar daima aynı miktarda olmak zorundadır. Nötronlar sayıları zaman zaman değişebilir ancak bu durum atom yüküne bir etki yapmaz. Bu yüzden de çekirdek yükleri proton sayısına daima eşit olur.

Her elementin kimliğini belirleyen öge çekirdek yüküdür. Atom numarası çekirdek yükü ve proton sayısı daima birbirlerine eşit olur. Çekirdek yükü bulmak için iyon yükü ile elektron sayısı toplanır. Formülü ise şu şekildedir:

İyon yükü + Elektron sayısı: Proton sayısı yani çekirdek yükü

Çekirdek atom yapısını nasıl belirler?

Protonlar çekirdek yükünün tamamını gösterir. Bu sayede de kendi kimyasal kimliğinin tanımlamasını yapmış olur. Atom çekirdeğinin ya da diğer ismi ile çekirdek fiziği atom çekirdeğinin yapısını, çekirdekte yaşanan etkileşimleri ve çekirdeğin tepkimelerini nükleer fizik inceler.

Çekirdek atom yapısını belirleyebilmek için atomun çekirdeğinde yer alan nötronların ve protonların sayısını belirlemek gerekir. Atom yapmışı genel olarak birkaç adımla belirlenir. Bu adımlar şu şekildedir:

  • Atom numarası: Atomun kimyasal özelliklerini proton numarası belirler.
  • Kütle (Proton ve nötron sayısı) numarası: Çekirdekteki proton ve nötron sayısının toplamıdır.
  • Elektron sayısı: Atom eğer nötral ise yani yükü dengeliyse elektronlar protonlara eşit olur.
  • Çekirdek yapısının belirlenmesi: Çekirdek yapısı nötron, proton parçacıklarının ne kadar ve nasıl bulunduğuna göre tespit edilir.
  • Çekirdek ve elektronların dağılımı: Atom numarası ve izotop özellikleri dikkate alınır.

Çekirdeğin atom yapısını belirleyebilmek için proton numarasını yani atom numarasını, kütle numarasını ve izotop bilgilerini tespit etmek gerekir. Ek olarak atomun nötr olup olmadığı durumunda elektron sayısı da önem taşır. Tüm bu bilgiler ve veriler bir araya getirilir ve atomun çekirdek yapısı hakkında bir görüş elde edilir.

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