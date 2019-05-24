YEMEK

Çekirge yemek dünyayı kurtarabilir mi?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.05.2019 09:49 | Son Güncelleme

Eskiden çiğ balık, kale ya da chia tohumunun bu kadar popüler olacağını tahmin etmezdik, ancak çoktan bu yiyecekler gerek öğle yemeklerinde gerek smoothie'lerde yerini almış vaziyette. Peki sizce yemek yeme alışkanlığımız kızarmış çekirgeleri de içerecek şekilde değişebilir mi?

Çekirge yemek dünyayı kurtarabilir mi?

Bu hafta İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir suşi lokanta zinciri olan Abokado, çekirgeleri yemek menüsüne ekleyerek bu yiyeceğin hem sağlıklı hem de sürdürülebilir olduğunu belirtti. BBC'nin Newsbeat ekibinden Lindsay Brown, çekirgelerin ya da böceklerin nasıl yeme alışkanlıklarımızı değiştirebileceğini kaleme aldı.

Abokado'nun müdürü Kara Alderin, birkaç yıl içinde böceklerin her gün yediğimiz yiyeceklerin içinde yerini alacağını düşünüyor.

Yine İngiltere'de süpermarket zinciri Sainsbury's de 250 şubesinde geçen yıl kurtçukları atıştırmalık olarak satmaya başladı. Başka markalar da benzer ürünleri sağlıklı ve çevre dostu olduğunu vurgulayarak yiyecek menüleri kapsamında satıyor. Diğer yandan dünyanın dört bir yanında 2 milyar kişi halihazırda böcek yiyor. Buna entomofagi deniyor.

'Kirliliği azaltır'

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Bazı böceklerin tamamını yiyebiliyorsunuz, ancak mesela ineklerin sadece yüzde 40'ı tüketilebiliyor. 2013'te yayımlanan bir Birleşmiş Milletler raporu, böcek yemenin beslenmeye yardımcı olacağını ve kirliliği azaltacağını öne sürüyor.

Imperial College London'dan Dr. Tilly Collins, böcek yemenin yaygınlaşmasını umduğunu, çünkü bunun çevreye çok büyük faydalarının olduğunu söylüyor: "Batı'da şu an yediğimiz miktarda eti yemeye devam edemeyeceğimiz için sürdürülebilirlik gittikçe zorlaşıyor. Gelişmekte olan ülkelerde ise gıda güvenliği bir sorun olduğu için böcek yemek ciddi bir besin kaynağı olabilir."

Böcek yetiştiriciliği için hayvan yetiştiriciliğinden çok daha az miktarda toprak, besin ve su kullanılıyor; aynı zamanda ineklerin saldığı metandan yüzde 80 daha az metan gazı böcekler tarafından salınıyor.

'Çevreye o kadar da yararlı olmayabilir'

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Cambridge Üniversitesi'nden zoolog Charlotte Payne, bazı et kaynaklarının çevreye çok daha az olumsuz etkisinin olduğunu belirtirken böcek yetiştiriciliğinin de bugün birçok et ürününde olduğu gibi büyük bir ticari pazara dönüşerek çevreye zarar vermeye başlamaması gerektiği uyarısında bulunuyor.

'Böcek Yemek Hakkında' adlı kitabın yazarlarından biri olan Joshua Evans, böcek yemenin zannedildiği kadar çevreye faydalı olmayabileceğini söylüyor. Evans'a göre böcek yemek, tek ürünlü tarımın ve kitlesel üretimin 'çılgın' etkilerini bir anda geriye çevirmeyebilir.

Globe and Mail'e konuşan Evans, 20'nci yüzyılda da benzer şekilde soyaya böyle bir anlam yüklendiğini hatırlatarak soya üretiminin Amazon ormanlarında büyük bir kıyıma yok açtığını ve soyanın tarımından elde edilen mahsulun başka yerlere gönderilerek ucuza et üretiminin sağlandığını vurguladı.

Evans, soya yerine böcek tarımını koyarsak da benzer bir etkinin meydana gelebileceğini aktarıyor.

Vegan Toplumu ismindeki organizasyona göre ise gezegeni kurtarmanın tek yolu bitki ağırlıklı bir beslenme alışkanlığına dönmek.

'Karamelize kurtlar çok lezzetli'

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Bazılarını kanatlı bir böcek yemek ya da çıtır çıtır bir kurt yeme fikri dehşete düşürüyor. Imperial College London'ın yeni bir araştırmasına göre yeni şeyleri denemek konusunda çocuklar daha istekli. Bazı böceklerin gerçekten lezzetli olduğunu söyleyen Collins, insanların daha küçük yaşta beslenme alışkanlıklarında değişiklik yapmaya açık olduğunu söylüyor.

Zoolog Charlotte Payne, insanların bilmedikleri bir şeye denemeye istekli olmadığını, böcekleri lezzetle ilişkilendirmediklerini söylüyor. Ancak Payne, son sekiz yılda İngiltere'de insanların yenilebilir böceklere bakışının olumlu bir şekilde değiştiğini düşünüyor.

"Bir Hafta Boyunca Böcek Yemek" adlı belgesel için Ocak ayında bir hafta böcek yiyen Radio 1 DJ'i Adele Robertsa, görüşünün değiştiğini ve bundan sonra bir restoran menüsünde böcek gördüğünde yiyebileceğini söylüyor. Robertsa'ya göre nasıl pişireceğini bilirseniz böcekler çok lezzetli olabilir. Robertsa, o zamandan beri çok sık böcek yiyememesinin nedeni olarak marketlerde bu ürünlerin satılmamasını gösteriyor.

Kaynak: BBC TÜRKÇE

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beslenme çekirge yemek yenileilir böcekler sağlıklı beslenme

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