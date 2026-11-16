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Çekmecesinde eski telefonu olanlar dikkat! Bir yıl şebekeden hizmet almayan telefonlar haberleşmeye kapatılıyor

Kesintisiz bir yıl boyunca mobil şebekeden hizmet almayan kayıtlı telefonların IMEI numaraları BTK tarafından siyah listeye alınıyor. Mevzuata göre bir yıllık süre her cihaz için son sinyalden itibaren ayrı ayrı hesaplanıyor. Kapatılan telefonlar belirli koşullarla yeniden kullanıma açılabiliyor.

Çekmecesinde eski telefonu olanlar dikkat! Bir yıl şebekeden hizmet almayan telefonlar haberleşmeye kapatılıyor
Enes Çırtlık

Yeni bir akıllı telefon satın aldıktan sonra eski telefonunu yedek olarak saklayanları yakından ilgilendiren bir düzenleme bulunuyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 12 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, kesintisiz bir yıl boyunca elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen kayıtlı cihazların elektronik kimlik bilgileri siyah listeye alınıyor. 112 araç içi acil çağrı sisteminde (e-Call) kullanılan cihazlar ise teknik imkanlar dahilinde tespit edilebilmeleri halinde bu kapsamın dışında tutuluyor.

Çekmecesinde eski telefonu olanlar dikkat! Bir yıl şebekeden hizmet almayan telefonlar haberleşmeye kapatılıyor 1

BİR YIL ŞEBEKEDEN HİZMET ALMAYAN TELEFONLAR İLETİŞİME KAPATILIYOR

30 Kasım 2022'de kabul edilen 7423 sayılı Kanun ile 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 57'nci maddesinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikle birlikte elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların IMEI kayıtlarının pasife alınması için öngörülen 7 yıllık süre 1 yıla indirildi.

BTK’nın konuya ilişkin yönetmelik değişikliği ise 12 Ekim 2023 tarihli ve 32337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu yönetmelik değişikliği 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girdi.

Çekmecesinde eski telefonu olanlar dikkat! Bir yıl şebekeden hizmet almayan telefonlar haberleşmeye kapatılıyor 2

ŞEBEKEDEN HİZMET ALMAYAN TELEFONLAR 31 ARALIK 2026'DA MI KAPATILACAK?

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliğin 19/A maddesine göre 1 yıllık süre, cihazdan son sinyal alınmasından itibaren hesaplanıyor.

Yönetmelikte 31 Aralık 2026 gecesine özel bir toplu kapatma tarihi belirtilmiyor. Bir yıllık süre, her cihaz için o cihazdan alınan son sinyal esas alınarak hesaplanıyor.

Düzenlemede esas alınan koşul, cihazın kesintisiz bir yıl boyunca elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almamış olması.

Çekmecesinde eski telefonu olanlar dikkat! Bir yıl şebekeden hizmet almayan telefonlar haberleşmeye kapatılıyor 3

TELEFONU SADECE AÇMAK YETERLİ Mİ?

Yönetmelikte cihazların açık veya kapalı olmasından ziyade elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet alıp almadığı esas alınıyor.

Bu yüzden düzenleme açısından dikkat edilmesi gereken konu, telefonun yalnızca açık olması değil, mobil haberleşme şebekesinden hizmet alması.

Çekmecesinde eski telefonu olanlar dikkat! Bir yıl şebekeden hizmet almayan telefonlar haberleşmeye kapatılıyor 4

SİYAH LİSTEYE ALINAN TELEFONLAR YENİDEN KULLANILABİLİR Mİ?

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nda uzun süre şebekeden hizmet almadığı için IMEI kaydı pasife alınan cihazların yeniden kayıt altına alınmasına yönelik hükümler de bulunuyor.

Kanuna göre bu cihazlar son kullanıcılarına ait bir hatla kullanıldığında elektronik kimlik bilgileri başka bir işleme gerek kalmadan yeniden kayıtlı hale getiriliyor.

Bu yöntemle kayıtlı hale getirilemeyen cihazlar için ise BTK’nın düzenlemeleri kapsamında başvuru yapılması gerekiyor.

2 Temmuz 2026 tarihli ve 33298 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle cihazın yeniden kullanımına ilişkin bildirim hükmü yeniden düzenlendi.

1 Ocak 2024'ten bu yana yürürlükte olan ve yeni düzenlemede de korunan hükme göre siyah listeye alınmış cihaz bir abone numarasıyla tekrar kullanıldığında, kullanıcının haberleşme hizmetlerinden yararlanma talebi abone numarası bilgisiyle birlikte operatör tarafından derhal BTK’ya bildiriliyor.

19/A maddesinin önceki halinde yer alan, operatörün ilgili abone numarasına cihazın durumuyla ilgili bilgilendirme mesajı iletmesine yönelik ifade ise maddenin yeni metninde yer almıyor.

Yönetmeliğe göre BTK tarafından yapılan kontrolde cihazın son kullanıcılarından birine ait abone numarasıyla kullanıldığının doğrulanması halinde cihazın IMEI numarası yeniden kayıtlı hale getirilerek eşleştirilmiş beyaz listeye veya beyaz listeye alınıyor.

Çekmecesinde eski telefonu olanlar dikkat! Bir yıl şebekeden hizmet almayan telefonlar haberleşmeye kapatılıyor 5

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILABİLİYOR

BTK, uzun süre şebekeden hizmet almadığı için IMEI kaydı pasife alınan cihazlara yönelik e-Devlet üzerinden de hizmet sunuyor.

Vatandaşlar, e-Devlet’teki "1 Yıl ve Üzeri Kullanılmayan Cihaz Kimlik Bilgilerinin Tekrar Kayıt Altına Alınması" hizmetine kimlik doğrulaması yaparak erişebiliyor. Yönetmeliğe göre bu başvuru, cihazın son kullanıcısı tarafından yapılabiliyor.

Yönetmelik uyarınca cihazın son kullanıcısının BTK’nın son kullanıcı tespitiyle uyuşmaması durumunda yeniden kayıt talebi, cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla yapılabiliyor.

İthalatçı veya imalatçının tasfiye hâlinde olması ya da terkin edilmiş olması durumunda ise ilgili tebliğde belirtilen bilgi ve belgeler tamamlanarak doğrudan BTK’ya başvurulabiliyor.

Başvurunun BTK tarafından yapılan kontrollerden geçmesi halinde cihazın IMEI numarası yeniden kayıtlı hale getiriliyor.

TELEFONUN IMEI NUMARASI NASIL SORGULANIR?

Cep telefonu sahipleri, e-Devlet üzerinden BTK’nın IMEI Sorgulama hizmetine ulaşabiliyor.

Çekmecesinde eski telefonu olanlar dikkat! Bir yıl şebekeden hizmet almayan telefonlar haberleşmeye kapatılıyor 6

Hizmette sorgulama yapılabilmesi için cihaza ait 15 haneli IMEI numarasının girilmesi gerekiyor.

Telefonun numara çevirme ekranına *#06# yazılarak cihazın IMEI numarası öğrenilebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
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