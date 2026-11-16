Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dudak dolgularını erittirmek istedi, kabusu yaşadı! Son hali şaşkına çevirdi

İçerik devam ediyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Yaptırdığı dudak dolgusundan sıkılan Fransız fenomen Maeva Ghennam, daha doğal bir görünüme kavuşmak için dolgularını eritmeye karar verdi. Ancak işlem sonrası beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Dudakları aşırı derecede şişen fenomenin son hali, takipçilerini şaşkına çevirdi.

Maeva Ghennam, bu kez dudaklarındaki dolguları eritmek istedi. Eski görünümüne kavuşmayı hedefleyen fenomen, hyalüronik asit dolgularını eritmek için enjeksiyon yaptırdı.

Ancak işlem sonrasında işler istediği gibi gitmedi. Ghennam'ın dudaklarında belirgin bir şişlik meydana geldi.

Dudak dolgularını erittirmek istedi, kabusu yaşadı! Son hali şaşkına çevirdi 1

DUDAKLARI AŞIRI DERECEDE ŞİŞTİ

Daha doğal dudaklara sahip olmak isterken beklenmedik bir değişim yaşayan fenomenin son hali dikkat çekti. İşlem sonrası oluşan aşırı şişlik, estetik müdahalelerin olası yan etkilerini yeniden gündeme taşıdı.

Dudak dolgularını eritmek için kullanılan enjeksiyonlar bazı kişilerde geçici şişlik ve hassasiyete neden olabiliyor. Ancak Ghennam'ın yaşadığı şişliğin nedeni ve ciddiyeti hakkında doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Dudak dolgularını erittirmek istedi, kabusu yaşadı! Son hali şaşkına çevirdi 2

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstifa etmişti! Dünyanın konuştuğu isim geri mi dönüyor?İstifa etmişti! Dünyanın konuştuğu isim geri mi dönüyor?
Milyonlarca kişi etkilenmişti! Korkutan kehanet: Büyük saldırı kapıdaMilyonlarca kişi etkilenmişti! Korkutan kehanet: Büyük saldırı kapıda

Anahtar Kelimeler:
fenomen dudak dolgusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
ABD'deki uçuş kaosu sürüyor: 5 binden fazla sefer etkilendi! Trump'tan Kongre'ye çağrı

ABD'deki uçuş kaosu sürüyor: 5 binden fazla sefer etkilendi! Trump'tan Kongre'ye çağrı

Bölgede gerilim tırmanıyor! "Havalimanı ve petrol tesislerini vurduk"

Bölgede gerilim tırmanıyor! "Havalimanı ve petrol tesislerini vurduk"

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Ünlü şarkıcı Kutsi evlendi! İşte nikahtan kareler

Ünlü şarkıcı Kutsi evlendi! İşte nikahtan kareler

Doğal gaz faturalarında yeni karar!

Doğal gaz faturalarında yeni karar!

13 yıllık bekleyiş bitiyor! Geminbeli Tüneli'nde sona gelindi

13 yıllık bekleyiş bitiyor! Geminbeli Tüneli'nde sona gelindi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.