Dudak dolgularını erittirmek istedi, kabusu yaşadı! Son hali şaşkına çevirdi

Maeva Ghennam, bu kez dudaklarındaki dolguları eritmek istedi. Eski görünümüne kavuşmayı hedefleyen fenomen, hyalüronik asit dolgularını eritmek için enjeksiyon yaptırdı.

Ancak işlem sonrasında işler istediği gibi gitmedi. Ghennam'ın dudaklarında belirgin bir şişlik meydana geldi.

DUDAKLARI AŞIRI DERECEDE ŞİŞTİ

Daha doğal dudaklara sahip olmak isterken beklenmedik bir değişim yaşayan fenomenin son hali dikkat çekti. İşlem sonrası oluşan aşırı şişlik, estetik müdahalelerin olası yan etkilerini yeniden gündeme taşıdı.

Dudak dolgularını eritmek için kullanılan enjeksiyonlar bazı kişilerde geçici şişlik ve hassasiyete neden olabiliyor. Ancak Ghennam'ın yaşadığı şişliğin nedeni ve ciddiyeti hakkında doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.