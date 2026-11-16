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Milyonlarca kişi etkilenmişti! Korkutan kehanet: Büyük saldırı kapıda

Kehanetleriyle tanınan Craig Hamilton-Parker, Microsoft'ta yaşanan küresel kesintinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Daha önce büyük çaplı bir siber saldırı konusunda uyarıda bulunduğunu söyleyen kahin, internetten elektriğe kadar pek çok sistemin etkilenebileceğini öne sürdü.

Milyonlarca kişi etkilenmişti! Korkutan kehanet: Büyük saldırı kapıda
Çiğdem Berfin Sevinç

13 Kasım Cuma günü yaşanan Microsoft kesintisi nedeniyle milyonlarca kullanıcı Teams ve Outlook başta olmak üzere birçok hizmete erişemedi. Şirket, yaşanan aksaklık nedeniyle özür dilerken sorunun bir siber saldırıdan kaynaklandığını düşünmediklerini açıkladı.

Microsoft, kesintinin daha önce gerçekleştirilen ağ kapasitesi yükseltmesi sırasında ortaya çıkan bir sorundan kaynaklandığını belirtti. Şirket, sorunun giderildiğini ancak hizmetlerin tüm bölgelere kademeli olarak yeniden sağlandığını duyurdu.

Milyonlarca kişi etkilenmişti! Korkutan kehanet: Büyük saldırı kapıda 1

"DAHA BÜYÜK BİR KESİNTİ YAŞANABİLİR"

Yaşananların ardından YouTube kanalında açıklama yapan Craig Hamilton-Parker, daha önce büyük çaplı siber saldırılar konusunda uyarılarda bulunduğunu söyledi.

Microsoft kesintisinin gelecekte yaşanabileceklerin bir hatırlatıcısı olabileceğini savunan Hamilton-Parker, dünyanın halihazırda bir siber saldırı altında olabileceğini iddia etti.

Kahin, Mart 2025'te yaptığı bir açıklamayı da yeniden gündeme getirdi. O dönemde X platformunda yaşanan kesintiden daha büyük bir aksaklık yaşanabileceğini öne süren Hamilton-Parker, Windows veya Apple sistemlerinin de etkilenebileceğini söylemişti. Kullanıcılara verilerini yedeklemeleri konusunda uyarıda bulunmuştu.

Milyonlarca kişi etkilenmişti! Korkutan kehanet: Büyük saldırı kapıda 2

BANKALAR, MARKETLER, İNTERNET VE ELEKTRİK İÇİN UYARI

Hamilton-Parker, eylül ayında da büyük çaplı bir siber saldırının halihazırda yaşanıyor olabileceğini ve bunun yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini iddia etmişti.

Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada ise bankaların ve marketlerin ardından internet ve elektrik sistemlerinin de siber saldırılardan etkilenebileceğini ileri sürdü.

Microsoft, son kesintinin yapay zeka veya siber saldırıyla bağlantılı olmadığını özellikle vurgulasa da yaşanan aksaklık sosyal medyada daha büyük bir kriz ihtimaline ilişkin yorumlara neden oldu.

Milyonlarca kişi etkilenmişti! Korkutan kehanet: Büyük saldırı kapıda 3

"BLACK SKY EVENT" ENDİŞESİ BÜYÜDÜ

Microsoft kesintisinin ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, olası bir "Black Sky Event" (Kara Gökyüzü Olayı) yaşanabileceğini konuşmaya başladı.

Ancak bu senaryo, yalnızca internet veya bilgisayar sistemlerinin devre dışı kalmasından çok daha büyük bir krizi ifade ediyor. Böyle bir olayda iletişim ağlarının ve kritik altyapı sistemlerinin tamamen çökmesi, geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanması ve günlük hayatın ciddi şekilde aksaması ihtimaller arasında gösteriliyor.

Bu tür bir senaryoda insanların acil durum radyoları ve önceden depoladıkları gıda malzemeleriyle hayatta kalmaya çalışması gerekebilir. Hamilton-Parker'ın açıklamaları ise doğrulanmış bir saldırı uyarısı değil, kendi kehanetlerine dayanan iddialar olarak değerlendiriliyor.

Milyonlarca kişi etkilenmişti! Korkutan kehanet: Büyük saldırı kapıda 4

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Anahtar Kelimeler:
internet Microsoft kehanet kahin
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