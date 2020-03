Çekmeköy Belediye Başkanı Poyraz’dan İBB Sözcüsü Ongun’a sert tepki

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, sosyal medyada paylaştığı videoyla bazı iddialarda bulunan İBB Sözcüsü Murat Ongun’a tepki göstererek, ”Böyle bir iftira ile gündemi meşgul etmekten hiç çekinmeyen İBB Sözcüsü Murat Ongun adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kurumumuzdan, mesai arkadaşlarımdan ve kamuoyundan özür dilemesini bekliyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun bugün sosyal medya hesabından bir video paylaşmış ve bazı suçlamalarda bulunmuştu. İBB Sözcüsü Ongun’un bu iddialarına Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz yazılı bir açıklama yaparak İBB Sözcüsü Ongun’a sert tepki gösterdi.

Başkan Poyraz, bütün dünya insan sağlığı için seferber olmuşken, siyasi hırslarını bir kenara koyamamış kişilerin ortaya attığı yalan ile ilgili, gecesini gündüzüne katarak çalışan mesai arkadaşları adına açıklama yapmaktan utanç ve üzüntü duyduğunu söyleyerek, ”Mevsimlerin zor koşulları altında, her daim görevlerinin başında olan ve Çekmeköy ailemiz uykudayken bile çalışarak, sabah uyandıklarında temiz sokaklarda güne başlamalarını sağlayan, belediyemizin en çok ter döken bölümlerinin başında gelen ve her konuşmamda ilk sırada teşekkür ettiğim, temizlik görevlilerimizle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Mesai arkadaşlarım arasında ekmeğine ihanet edecek bu tarz insanların olduğuna hiç ihtimal veremedik. “Beşerdir şaşar, oldu mu acaba?” diye hiç tereddüt etmedik. Hukukta iddia sahibi iddiasını kanıtlamak zorunda olsa da görüntülerle oluşturulan algı oyunu sonrasında, çamur at izi kalsın anlayışına mahal vermemek için ne yazık ki masumiyetimizi ispatlamak zorunda kaldık” dedi.