Mynet Trend

Çektiği selfie sonu oldu! Çok acı olay

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 06.06.2019 19:52 | Son Güncelleme

Bursa’da bir şelalede selfie çekerken yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen genç hayatını kaybetti.

Çektiği selfie sonu oldu! Çok acı olay

Olay, Orhaneli ilçesindeki piknik alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan A. (17), piknik yapmak için ailesi ile birlikte ilçeye geldi. Bu sırada kayalıkların üzerine çıkan Furkan A., selfie yapmak isterken ayağı kaydı. Yaklaşık 10 metre yüksekten Furkan A., şelale suyunun biriktiği yere düştü. Olayı gören babası ve vatandaşlar, çocuğu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine AFAD, jandarma ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Büro Amirliği’nde görev yapan kurbağa adamlara haber verildi. Olay yerine gelen kurbağa adamlar, çocuğun cansız bedenini suyun 2.5 metre derinliğinde buldu.

SELFİE2

Sudan çıkartılan ceset yapılan incelemenin ardından otopsi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Çocuğun ailesi ise, olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı.


Türkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldiTürkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldi
Kimse görmesin diye böyle kapattılar! Kahreden olayKimse görmesin diye böyle kapattılar! Kahreden olay
Dede ve torununun çalınan sosyal medya hesabı iade edildiDede ve torununun çalınan sosyal medya hesabı iade edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa selfie şelale

En Çok Okunan Trend Haberler

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

40 yıldır açılamayan kasanın şifresini ilk seferde buldu

40 yıldır açılamayan kasanın şifresini ilk seferde buldu

Binali Yıldırım tepkisi! 'Ülkeyi boşaltalım!'

Binali Yıldırım tepkisi! 'Ülkeyi boşaltalım!'

60 bin TL cezası var! Koparıp götürdüler

60 bin TL cezası var! Koparıp götürdüler

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Efsane oyuncu korkuttu! Hastaneden görüntülerini paylaştı

Efsane oyuncu korkuttu! Hastaneden görüntülerini paylaştı

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köyü mesken tuttu! 'İlk olarak cumartesi günü görülmüş'

Köyü mesken tuttu! 'İlk olarak cumartesi günü görülmüş'

Kimse görmesin diye böyle kapattılar! Kahreden olay

Kimse görmesin diye böyle kapattılar! Kahreden olay

Dede ve torununun çalınan sosyal medya hesabı iade edildi

Dede ve torununun çalınan sosyal medya hesabı iade edildi

Ortaköy'de sevgilisi tarafından darp edilen Sırp model şikayetçi oldu

Sırp model polise sığındı! Ortaköy'de dehşeti yaşadı

Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntü için açıklama geldi

Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntü için açıklama geldi

'Siyah poşetlerdeki' büyük tehlike!

'Siyah poşetlerdeki' büyük tehlike!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.