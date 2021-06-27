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Çekya'dan sürpriz; Hollanda'yı elediler

27.06.2021 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 Son 16 Turu'nda Çekya büyük bir sürpriz yaparak Hollanda'yı eledi ve çeyrek finalde Danimarka'nın rakibi oldu.

Çekya'dan sürpriz; Hollanda'yı elediler

EURO 2020 Son 16 Turu maçında Hollanda ile Çekya karşı karşıya geldi. Puskas Arena'da oynanan maçta 2-0'lık skorla tur atlayan Çekya oldu.

Hollanda'da Matthijs De Ligt, 55. dakikada kırmızı kart gördü. Hollanda'nın 10 kişi kalmasının ardından Çekya rakip kalede büyük tehlikeler yarattı.

Çekya 68. dakikada Tomas Holes ve 80. dakikada Patrik Schick'in golleriyle kazanan taraf oldu. Holes ikinci golde asist yaparak maça damga vurdu.

Çekya'da Hollanda maçını boş geçmeyen Patrik Schick, EURO 2020'de dördüncü golünü attı. Schick ayrıca 30. milli maçında 15. golüne ulaştı.

Çeyrek finale yükselen Çekya, bu turda Danimarka ile karşılaşacak.

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Çek Cumhuriyeti Milli Futbol Takımı Hollanda Milli Futbol Takımı
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