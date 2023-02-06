MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Celal Şengör'ün gözüne ne oldu? Celal Şengör'ün gözündeki bant canlı yayında dikkat çekti

Celal Şengör'ün gözüne ne oldu? Celal Şengör'ün gözündeki bant canlı yayında dikkat çekti

06.02.2023 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jeolog Celal Şengör, 6 Şubat Pazartesi günü Türkiye'yi yasa boğan depremler hakkında konuşmak üzere bir programa konuk oldu. Şengör, 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin iki fayın kaymasıyla oluştuğunu söyledi. Öte yandan Şengör'ün göz kapağında bulunan bant dikkatlerden kaçmadı. Peki, Celal Şengör'ün gözüne ne oldu?

Celal Şengör'ün gözüne ne oldu? Celal Şengör'ün gözündeki bant canlı yayında dikkat çekti

Canlı yayın konuğu olan Jeolog Celal Şengör Türkiye'yi sarsan depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Şengör, 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin iki fayın kaymasıyla oluştuğunu söyledi. Celal Şengör'ün göz kapağına bant yapıştırması dikkatleri üzerine çekmesine neden oldu.

CELAL ŞENGÖR'ÜN GÖZÜNE NE OLDU?

Ünlü Jeolog Celal Şengör, Türkiye'yi yasa boğan depremle ilgili konuştu. Celal Şengör'ün yorgunluktan gözleri bantladığı iddia edilirken, bir başka iddia ise rahatsızlığı olabileceği ve bundan dolayı da gözlerini bantlamış olabileceği yönündeydi.

celal şengör gözü

Ancak Şengör, gözündeki bir rahatsızlıktan dolayı ameliyat olduğunu sonrasında rahatsızlığı dolayısıyla botoks yaptırdığını ve botoks nedeniyle göz kapağının sürekli kapandığını belirtti. Şengör, gözkapağı kapanmasın diye bantla göz kapağını açık tutmaya çalıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Russell Crowe Türkiye'yi unutmadı! Deprem paylaşımıyla herkesi duygulandırdıRussell Crowe Türkiye'yi unutmadı! Deprem paylaşımıyla herkesi duygulandırdı
Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin sevgilisiydi! Didem Taslan hiç değişmediKurtlar Vadisi'nde Memati'nin sevgilisiydi! Didem Taslan hiç değişmedi
Tuğba Ekinci'den tepki çeken sözler! "Kürtleri..."Tuğba Ekinci'den tepki çeken sözler! "Kürtleri..."
Anahtar Kelimeler:
deprem Celal Şengör kapandı söyledi

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Depremlerin ardından Kılıçdaroğlu kameraların karşısına geçti! 'Büyük bir sorunla karşı karşıyayız'

Son dakika: Depremlerin ardından Kılıçdaroğlu kameraların karşısına geçti! 'Büyük bir sorunla karşı karşıyayız'

Acı bilanço! Can kaybı 1651'e yükseldi

Acı bilanço! Can kaybı 1651'e yükseldi

Havadan çekilen görüntü Türkiye'yi ağlattı

Havadan çekilen görüntü Türkiye'yi ağlattı

Aracıyla deprem bölgesinden kaçarken görüntüledi! Tarifsiz korku kameralara böyle yansıdı

Aracıyla deprem bölgesinden kaçarken görüntüledi! Tarifsiz korku kameralara böyle yansıdı

Otobüs firmaları fiyat artırdı mı? Battaniye fiyatları gündem oldu... Deprem sonrası iddialara art arda açıklamalar geldi

Otobüs firmaları fiyat artırdı mı? Battaniye fiyatları gündem oldu... Deprem sonrası iddialara art arda açıklamalar geldi

Kahramanmaraş 'ta 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem

Kahramanmaraş 'ta 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.