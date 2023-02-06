Celal Şengör'ün gözüne ne oldu? Celal Şengör'ün gözündeki bant canlı yayında dikkat çekti

Canlı yayın konuğu olan Jeolog Celal Şengör Türkiye'yi sarsan depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Şengör, 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin iki fayın kaymasıyla oluştuğunu söyledi. Celal Şengör'ün göz kapağına bant yapıştırması dikkatleri üzerine çekmesine neden oldu.

CELAL ŞENGÖR'ÜN GÖZÜNE NE OLDU?

Ünlü Jeolog Celal Şengör, Türkiye'yi yasa boğan depremle ilgili konuştu. Celal Şengör'ün yorgunluktan gözleri bantladığı iddia edilirken, bir başka iddia ise rahatsızlığı olabileceği ve bundan dolayı da gözlerini bantlamış olabileceği yönündeydi.

Ancak Şengör, gözündeki bir rahatsızlıktan dolayı ameliyat olduğunu sonrasında rahatsızlığı dolayısıyla botoks yaptırdığını ve botoks nedeniyle göz kapağının sürekli kapandığını belirtti. Şengör, gözkapağı kapanmasın diye bantla göz kapağını açık tutmaya çalıştı.



