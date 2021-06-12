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Celil Nalçakan'dan çarpıcı açıklama: Haddimi bilirim

12.06.2021 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Celil Nalçakan oyunculuğunun yanı sıra şarkıcı kimliğiyle de ön plana çıkan isimlerden biri. Aşı yaptırdıktan sonra objektiflere takılan Celil Nalçakan, hem özel hayatı hem de iş hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Celil Nalçakan'dan çarpıcı açıklama: Haddimi bilirim

Celil Nalçakan, Sağlık Bakanlığı’nın sanatçıları aşı takvimine alması kapsamında aşısını yaptırdı. Aşı yaptırdıktan sonra memnuniyetini dile getiren oyuncu, "İsabetli oldu, set ortamı her ne kadar korunursa korunalım bir şey olabiliyor. Ben de aşımlı oldum yerinde bir uygulama. İnşallah tez zamanda herkes aşısın olurda bu hastalıktan kurtuluruz" dedi.

Poyraz Karayel, Bir Aile Hikayesi ve son olarak Kardeşlerim dizilerinde rol alan oyuncu, dizinin final bölümü çeker çekmez 1 yıldır Covid-19 yüzünden göremediği annesinin yanına gideceğini söyledi.

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Bu sezon müzisyen arkadaşlarıyla sahne çalışması yapacağını da belirten Celil Nalçakan, "Bu sene olacak herhalde Bodrum ve Çeşme'de sahne olacak, geçen sene kadar olmasa da... Müzisyen kardeşlerim de bir yıldır çalışmıyor o yüzden hareket etmek gerek" diye konuşurken, "Kendinizi bir şarkıcı olarak görüyor musunuz?" sorusu üzerine, "Asla hiç öyle bir haddim yok, hiçbir şey bilmesem haddimi bilirim. Bir sürü müzisyen ahbabım var, benimki dertleşme kıvamında dost buluşması gibi. Gelenler 'bu söylerse biz de söyleriz herhalde' deyip birlikte söylüyoruz. Maddi tarafında değilim haddim olmayan şeyleri yapmamaya gayret ettim" yanıtını verdi.

YOLLARIMIZI AYIRDIK

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yaz aşk yaşadığı Merve Zeynep Sezgi ile yollarını ayırdığını da açıklayıp, "Biz epey bir süre evvel duygusal anlamda yolları ayırdık, kıymetli ve özel bir insandır. Arkadaşlığımız baki ama bazen de olmayınca olmuyor" dedi.

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Celil Nalçakan
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